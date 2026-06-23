Er gilt als eines der größten Talente auf seiner Position: Bundesligist angeblich scharf auf Youngster des BVB

Obwohl der 20-Jährige als eines der größten deutschen Talente auf seiner Position zählt, kam er in Dortmund in der Vergangenheit kaum zum Zug. Mit Daniel Svensson und Ramy Bensebaini herrscht links hinten namhafte Konkurrenz, dazu stößt im Sommer mit dem erst 17-jährigen Kaua Prates ein zusätzlicher Linksverteidiger zum Team.

Jüngst gab es deshalb Gerüchte, dass der BVB Kabar als Tauschobjekt nutzen könnte, um die Ablöse für Wunschspieler Said El Mala zu drücken. Dessen Verein, der 1. FC Köln, sei von diesem Vorschlag aber alles andere als angetan.

Insgesamt kommt Kabar auf sechs Profieinsätze für die Schwarzgelben. Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2028.