Einem Bericht der Bild zufolge denkt man bei den Schwaben über einen Transfer von Dortmunds Linksverteidiger Almugera Kabar nach. Erste Gespräche zwischen Klub und Spieler hätten bereits stattgefunden.
Er gilt als eines der größten Talente auf seiner Position: Bundesligist angeblich scharf auf Youngster des BVB
Der VfB ist für die kommende Saison auf der Suche nach einem Backup für den gesetzten Maximilian Mittelstädt. Einen adäquaten Ersatz gibt es im Stuttgarter Kader derzeit nicht, stattdessen stellte Trainer Sebastian Hoeneß bei einem Ausfall des 29-Jährigen meist auf eine defensive Dreierkette um.
Der 20-jährige Kabar könnte dieses Problem lösen. Gleichwohl liegen die Vorstellungen beider Klubs in puncto Ablösesumme weit auseinander. Der BVB fordert dem Vernehmen nach mindestens fünf Millionen Euro für den zweimaligen deutschen U20-Nationalspieler, dies sei den Schwaben allerdings zu viel.
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BVB wollte Kabar wohl im Tausch für Said El Mala nach Köln abgeben
Obwohl der 20-Jährige als eines der größten deutschen Talente auf seiner Position zählt, kam er in Dortmund in der Vergangenheit kaum zum Zug. Mit Daniel Svensson und Ramy Bensebaini herrscht links hinten namhafte Konkurrenz, dazu stößt im Sommer mit dem erst 17-jährigen Kaua Prates ein zusätzlicher Linksverteidiger zum Team.
Jüngst gab es deshalb Gerüchte, dass der BVB Kabar als Tauschobjekt nutzen könnte, um die Ablöse für Wunschspieler Said El Mala zu drücken. Dessen Verein, der 1. FC Köln, sei von diesem Vorschlag aber alles andere als angetan.
Insgesamt kommt Kabar auf sechs Profieinsätze für die Schwarzgelben. Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2028.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.