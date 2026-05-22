Er äußert sich auch zu Jose Mourinho! Alvaro Arbeloa verkündet Abschied von Real Madrid

In der spanischen Meisterschaft liegen die Königlichen vor dem abschließenden Spieltag elf Punkte hinter dem neuen und alten Meister FC Barcelona. Zum bedeutungslosen Abschluss empfangen sie am Samstag Athletic Bilbao. In der Champions League scheiterte Real im Viertelfinale am FC Bayern, in der Copa del Rey im Achtelfinale an Außenseiter Albacete.

Abseits des Platzes herrschte bei Real unter Arbeloa oftmals Chaos. Zuletzt legte sich unter anderem Superstar Kylian Mbappe öffentlich mit seinem Trainer an.

Arbeloa hatte zwischen 2009 und 2016 selbst für Real gespielt. 2018 stieg der ehemalige Verteidiger nach dem Ende seiner Spielerkarriere ins Klubpräsidium ein, ehe er ab 2020 im Jugendbereich und bei der zweiten Mannschaft von Real tätig war. "Was meine Zukunft angeht, darüber werde ich ab Montag nachdenken", sagte Arbeloa. "Ich hoffe, es ist ein 'bis bald'. Ich habe dies immer als meine Heimat betrachtet, ich gehöre seit 20 Jahren in verschiedenen Funktionen zu Madrid."