"Also danke dafür!" Antonio Rüdiger hat bei Real Madrid auch wegen seiner Kritiker neues Blut geleckt

Nun allerdings, schrieb er bei Instagram, wolle er helfen, Real aus einer schwierigen Phase zu führen. "Ich bin hier noch nicht fertig", betonte Rüdiger, "mehr als alles andere" sei seine Vertragsverlängerung "ein Bekenntnis dazu, gemeinsam mit meinen Teamkollegen die Wende zu schaffen". Die Rückschläge waren "eine Prüfung, aber genau hier will ich sein".

Dass einige Menschen ihn nach seinen Verletzungen abgeschrieben hätten, habe ihn "nur noch mehr motiviert. Also danke dafür. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Herausforderungen liebe - ich wachse an ihnen. Wir stehen zusammen, wir kämpfen zusammen, und wir werden das gemeinsam überwinden."

Real war in einem chaotischen Saisonfinale mit acht Punkten Rückstand auf Meister FC Barcelona Tabellenzweiter geworden. In der Champions League scheiterte das Star-Ensemble im Viertelfinale spektakulär an Bayern München. Zur neuen Saison kehrt José Mourinho als Trainer zurück.