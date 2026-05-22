England bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

England sind zweifellos eines der Schwergewichte im Weltfußball, einige legendäre Spieler haben schon das Trikot der Three Lions getragen. Auf der Suche nach dem großen Titel ist das Team in den vergangenen Jahren aber regelmäßig gescheitert. So bleibt es bei der einen Trophäe, die man bei der Weltmeisterschaft 1966 im eigenen Land in die Höhe stemmen durfte.

Seit diesem Triumph hat England eine Reihe von Enttäuschungen auf der größten Bühne erlebt. 2018 stand das Team kurz davor, das Endspiel zu erreichen - und wurde dann im Halbfinale von Kroatien trotz einer frühen Führung ausgeschaltet. 2022 schied England im Viertelfinale gegen Frankreich aus, als ausgerechnet Harry Kane in der Schlussphase per Elfmeter patzte.

Auch bei den Europameisterschaften lief es für England nicht besser: Sowohl 2021 als auch 2024 erreichte das Team das Finale. Allerdings war dann Italien zu stark, das ihnen 2021 den Titel verwehrte, gefolgt von Spanien 2024.

Mit Thomas Tuchel auf der Bank hoffen die England-Fans darauf, den jahrzehntelangen Fluch zu brechen und bei der Weltmeisterschaft 2026 endlich den großen Wurf zu landen.