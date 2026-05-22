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Elliot Anderson England 2026Getty

England bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

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England

Der Kader Englands für die WM 2026 steht fest. Wer es ins Aufgebot geschafft hat, erfahrt Ihr hier.

England sind zweifellos eines der Schwergewichte im Weltfußball, einige legendäre Spieler haben schon das Trikot der Three Lions getragen. Auf der Suche nach dem großen Titel ist das Team in den vergangenen Jahren aber regelmäßig gescheitert. So bleibt es bei der einen Trophäe, die man bei der Weltmeisterschaft 1966 im eigenen Land in die Höhe stemmen durfte. 

Seit diesem Triumph hat England eine Reihe von Enttäuschungen auf der größten Bühne erlebt. 2018 stand das Team kurz davor, das Endspiel zu erreichen - und wurde dann im Halbfinale von Kroatien trotz einer frühen Führung ausgeschaltet. 2022 schied England im Viertelfinale gegen Frankreich aus, als ausgerechnet Harry Kane in der Schlussphase per Elfmeter patzte. 

Auch bei den Europameisterschaften lief es für England nicht besser: Sowohl 2021 als auch 2024 erreichte das Team das Finale. Allerdings war dann Italien zu stark, das ihnen 2021 den Titel verwehrte, gefolgt von Spanien 2024.

Mit Thomas Tuchel auf der Bank hoffen die England-Fans darauf, den jahrzehntelangen Fluch zu brechen und bei der Weltmeisterschaft 2026 endlich den großen Wurf zu landen.

  • FBL-ENG-TRAININGAFP

    England bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt? Torhüter

    Zwischen den Pfosten ist England mit einigen der besten Torhüter der Premier League gesegnet. Jordan Pickford von Everton war während Gareth Southgates Amtszeit bei den Three Lions die erste Wahl - und unter Thomas Tuchel hat sich daran nichts geändert.

    Dean Henderson hat mit seinen Leistungen bei Crystal Palace in dieser Saison ein starkes Argument dafür geliefert, für den Platz als Nummer 1 wenigstens in Betracht gezogen zu werden. Tuchel gab ihm im Herbst 2025 hinweg eine ganze Reihe von Einsätzen. Allerdings erhält Pickford nach wie vor häufiger den Vorzug, was darauf hindeutet, dass der ehemalige Chelsea-Trainer beim 32-Jährigen bleiben wird.

    James Trafford wird nach seinem Wechsel zu Manchester City im vergangenen Sommer als dritte Wahl zusätzliche Unterstützung und Konkurrenz bieten.

    SpielerVerein
    Jordan PickfordEverton
    Dean HendersonCrystal Palace
    James TraffordManchester City
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  • Nico O'ReillyGetty Images

    England bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt? Verteidiger

    In der Verteidigung hat Tuchel einige große Entscheidungen getroffen, da der England-Kader vor Top-Optionen überquillt. Um eine Vorstellung von der Kaderbreite zu geben: Allein auf der Rechtsverteidigerposition sind Trent Alexander-Arnold und Rico Lewis nicht berücksichtigt worden. Die Situation ist links ähnlich, wenn auch nicht ganz so schwierig. 

    Im Herzen der Viererkette wird Tuchel erneut vor einem Dilemma stehen, wenn es darum geht, sein ideales Innenverteidiger-Duo zu bestimmen. John Stones, Marc Guehi, Dan Burn und Ezri Konsa kommen alle infrage. Es wird interessant sein zu sehen, welche Abwehrreihe der deutsche Trainer bevorzugt.

    SpielerVerein
    Marc GuehiCrystal Palace
    Dan BurnNewcastle United
    Ezri KonsaAston Villa
    Reece JamesChelsea
    Nico O'ReillyManchester City
    Jarell QuansahBayer Leverkusen
    Tino LivramentoNewcastle United
    John StonesManchester City
    Djed SpenceTottenham
  • Jude Bellingham Declan Rice EnglandGetty

    England bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt? Mittelfeldspieler

    Weiter geht es mit dem Mittelfeld: England verfügt erneut über eine Fülle an erstklassigen Optionen. Declan Rice war sowohl für Verein als auch für Land wichtig und hat als defensiver Mittelfeldspieler einen Stammplatz sicher. Unterdessen sind Spieler wie Jude Bellingham und Morgan Rogers offensive Waffen, die sich beim Turnier als Englands herausragende Akteure erweisen könnten.

    Elliot Anderson von Nottingham Forest, um den es weiterhin reichlich Transferspekulationen gibt, wird ein weiterer Spieler sein, der im Zentrum wichtig werden könnte.

    Jordan Henderson bringt enorme Erfahrung mit, während Kobbie Mainoo - nachdem er bei Manchester United wieder durchgestartet ist - mit jugendlichen Unbekümmertheit punkten kann. 

    SpielerVerein
    Jude BellinghamReal Madrid
    Declan RiceArsenal
    Kobbie MainooManchester United
    Eberechi EzeArsenal
    Morgan RogersAston Villa
    Jordan HendersonBrentford
    Elliot AndersonNottingham Forrest
  • Harry Kane England 2024Getty

    England bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt? Angreifer

    Ähnlich wie bei im Mittelfeld und in der Abwehr ist England auch im Angriff gut aufgestellt. Der Rekordtorschütze der Three Lions und aktuelle Kapitän, Harry Kane, wird voraussichtlich erneut die Offensive anführen.

    Unterdessen ist Arsenals Bukayo Saka eine Option, die sich auf den Flügeln als entscheidend erweisen könnte. Ollie Watkins gilt seit langem als der designierte Nachfolger für Kane, aber auch Ivan Toney ist überraschend wieder mit dabei.

    Anthony Gordon ist ein Spieler, der auf dem Flügel aufblühen könnte. Marcus Rashford, der auf Leihbasis bei Barcelona beeindruckt hat, könnte ebenfalls eine wichtige Rolle spielen - da er sowohl außen als auch in der Sturmmitte agieren kann.

    SpielerVerein
    Harry KaneBayern München
    Bukayo SakaArsenal
    Anthony GordonNewcastle United
    Ollie WatkinsAston Villa
    Marcus RashfordBarcelona
    Noni MaduekeArsenal
    Ivan ToneyAl-Ahli
  • Bukayo Saka-england-202511(C)Getty Images

    Englands Starspieler

    Den Three Lions mangelt es nicht an Starspielern. Dennoch gibt es einige Akteure, die einfach außergewöhnlich sind.

    Jude Bellingham war sowohl für seinen Klub als auch für das Nationalteam in guter Form und wird erneut eine entscheidende Rolle bei Englands WM-Auftritten spielen. In der vordersten Reihe werden Harry Kane und Bukayo Saka maßgeblich sein. Kane hat in der Bundesliga für Bayern München einige Rekorde gebrochen, während Saka trotz seines jungen Alters erneut in der Premier League für Arsenal geglänzt hat.

    Declan Rice in der Rolle des Sechsers wird ein Schlüsselspieler dabei sein, das Mittelfeld für die Three Lions zu stabilisieren, während Marc Guehi voraussichtlich der Fels in der Brandung und eine Schlüsselfigur in der Abwehrreihe in Tuchels Mannschaft sein wird.

  • Spain v England: Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Voraussichtliche Startelf Englands für die Weltmeisterschaft 2026

    Wenn es um die Formation geht, ist Tuchel für seine Flexibilität bekannt. Der deutsche Trainer kann seine Aufstellung an verschiedene Situationen anpassen. Angesichts der Breite des Kaders, der ihm zur Verfügung steht, dürfte er das auch bei der WM tun.

    Im Tor wird erwartet, dass Jordan Pickford seine Position als Stamm-Torhüter behält. 

    Weiter geht es mit der Abwehr: Tuchel wird sich wahrscheinlich für O'Reilly oder Shaw als Linksverteidiger entscheiden. 

    Declan Rice hat seinen Platz in der Anfangsformation sicher, wobei Tuchel bislang Anderson als seinen Partner bevorzugt. Vor ihnen bringt das Offensivtrio aus Anthony Gordon, Jude Bellingham und Bukayo Saka Kreativität, Flair und Torgefahr.

    Im Sturm wird Harry Kane erneut die Spitze für die Three Lions sein.

    Voraussichtliche England-Startelf (4-2-3-1): Pickford; James, Guehi, Konsa, O'Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane

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