Offensivspieler Vinicius Junior sieht sich offenbar auch in den kommenden Jahren bei Real Madrid.
Einigung erzielt! Real Madrids Vinicius Junior hat wohl eine Entscheidung über seine Zukunft getroffen
Vinicius wird wohl langfristig bei Real Madrid verlängern
Einem Bericht von Skyzufolge hat sich Real mit Vinicius nach langen Verhandlungen grundsätzlich auf einen neuen, langfristigen Vertrag geeinigt. Finale Details müssen demnach noch geklärt werden.
Vinicius' aktueller Vertrag läuft 2027 aus. Schon vor mehr als einem Jahr hatte der Angreifer öffentlich angekündigt, zeitnah ein neues Arbeitspapier bei dem spanischen Spitzenklub zu unterschreiben. Da es bis heute nicht dazu kam, hielten sich Spekulationen, dass der Brasilianer Madrid möglicherweise verlassen könnte, hartnäckig.
Zwischenzeitlich war berichtet worden, dass Real die Gehaltsforderungen von Vinicius zu hoch gewesen seien. Deshalb sollen die Verhandlungen über einen neuen Vertrag zeitweise gestoppt worden sein - und im Zuge dessen kamen regelmäßig Gerüchte über ein Interesse aus Saudi-Arabien auf. Die finanzstarken Klubs aus der Saudi Pro League würden Vinicius mit einem astronomischen Gehalt locken, hieß es.
- Getty Images
Vinicius bleibt im Gehaltsranking von Real Madrid wohl hinter Kylian Mbappe
Das angespannte Verhältnis zwischen Vinicius und Ex-Real-Trainer Xabi Alonso tat sein Übriges. Im Zuge seiner Auswechslung im Clasico gegen den FC Barcelona im Oktober vergangenen Jahres hatte der 25-Jährige seinem Unmut freien Lauf gelassen und dabei auch gut hörbar mit einem Abschied aus Madrid gedroht.
Alonso wurde im Januar bekanntlich entlassen, unter dessen Nachfolger Alvaro Arbeloa soll sich Vinicius wieder deutlich mehr wertgeschätzt fühlen. Deshalb verdichteten sich in den zurückliegenden Wochen auch die Anzeichen dafür, dass sich der Offensivstar letztlich doch zur Unterschrift eines neuen Vertrages durchringen könnte.
Offenbar machte Vinicius dafür auch Zugeständnisse. So wird Kylian Mbappe laut Sky weiterhin Reals Topverdiener bleiben und Vinicius im Gehaltsranking auch mit dem neuen Vertrag unterhalb des Franzosen stehen. Mitunter hatte es Berichte gegeben, wonach Vinicius künftig unbedingt der absolute Spitzenverdiener im Kader der Königlichen sein wolle.
Muss Arbeloa gehen? Trainersituation bei Real Madrid ist unklar
Offen ist indes, wer künftig Trainer von Vinicius und Co. sein wird. Nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen den FC Bayern München vergangene Woche hatte The Athletic berichtet, dass Arbeloa schon am Saisonende wahrscheinlich wieder seinen Hut nehmen müsse. Die Spielzeit wird für Real voraussichtlich titellos enden, da man in der Copa del Rey im Achtelfinale ausschied und in LaLiga sechs Spieltage vor Schluss neun Punkte hinter Tabellenführer Barcelona liegt.
Als möglicher Arbeloa-Nachfolger wurde zuletzt unter anderem Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps gehandelt, der die Equipe Tricolore nach der WM im Sommer verlassen wird. Laut Sport Bild soll bei Reals Verantwortlichen auch über Stuttgarts Erfolgscoach Sebastian Hoeneß diskutiert werden. Der reagierte jüngst allerdings verhalten, als er auf das Gerücht angesprochen wurde.
Vinicius war 2018 von Flamengo aus seiner brasilianischen Heimat nach Madrid gewechselt. Für die Blancos hat er bislang 370 Pflichtspiele absolviert, in denen ihm 124 Tore gelangen. Mit Real gewann er unter anderem bereits zweimal die Champions League (2022, 2024) und drei spanische Meistertitel (2020, 2022, 2024).
- Getty Images
Vinicius bei Real Madrid: Seine Zahlen in dieser Saison
Spiele
48
Tore
18
Assists
14
Häufig gestellte Fragen
Vinicius angestammte Position ist die des linken Flügelspielers. Hier kann er seine Schnelligkeit und seine Stärken im 1-gegen-1 am besten ausspielen. Jedoch besetzt er bei Real Madrid auch immer häufiger die Mitte, weil auch sein Teamkollege Kylian Mbappe gerne über links kommt. Vini Jr. rotiert auch während dem Spiel gerne die Positionen durch, auch auf die rechte Seite
Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior, wie Vini Jr. mit vollem Namen heißt, wurde am 12. Juli 2000 in Sao Goncalo, einer Großstadt des brasilianischen Bundesstaates Rio de Janeiro geboren. Die Stadt hat knapp eine Millionen Einwohner.
Bei Real Madrid bekleidet Vini Jr. seit der Saison 2023/24 die legendäre Nummer Sieben. Die prominenten Vorgänger von ihm: Cristiano Ronaldo, Raul und Emilio Butragueño. Bei Brasilien ist er meist mit der Nummer 10 im Einsatz, Vinicius trug aber auch schon öfters beim Nationalteam die Sieben.
Laut Angaben seines Vereins misst Vinicius genau 1,76 Meter. Damit wird er nicht mehr zu einem gefürchteten Kopfballungeheuer werden, die Stärken des Brasilianers liegen aber sowieso in anderen Bereichen.
Auf der Website von Real Madrid ist sein Gewicht mit 73kg beziffert. Dies hilft ihm natürlich bei seinen schnellen Dribblings und Wendungen.
Bekannt ist, dass Vinicius meistens mit seinen Nike Zoom Mercurial spielt. Die genau Größe seiner Stiefel ist jedoch nicht bekannt.
Sein starker Fuß ist klar der rechte. Letzte Saison erzielte er 14 seiner 20 Treffer für Real Madrid mit diesem Fuß. Aber auch der linke ist nicht zu unterschätzen, damit war Vini Jr. sechsmal erfolgreich.
Vinicius landete schon im Jahr 2005 beim größten Klub der Region, Flamengo. Zwölf Jahre war er in den verschiedenen Jugendteams des Vereins unterwegs, bis der Flügelspieler mit 17 Jahren sein Debüt bei den Profis gab.
Gesicherte Informationen zu seinem genauen Wohnort sind nicht bekannt. Er dürfte jedoch im Madrider Nobelstadtteil La Moraleja wohnen. Auch in seiner Heimat Brasilien dürften Vini Jr. einige Immobilien gehören.
Real Madrid wird von BMW gesponsert und so fährt Vini Jr. auch meist ein Auto der deutschen Marke. Anfang letzter Saison bekam Vinicius einen BMW i7 M70 xDrive mit 659 PS und einem Wert von über 180.000 Euro. Gesichert ist auch, dass sich in seiner Autosammlung auch noch weitere Fahrzeuge deutscher Hersteller befinden, so soll er unter anderem drei Audis in der Garage geparkt haben.
Vinicius spricht kein Deutsch. Seine Muttersprache ist portugiesisch und auch in spanisch kann er fließend kommunizieren, 2023 erhielt er sogar den spanischen Pass. Weiters wird vermutet, dass sich Vini Jr. auf Englisch zumindest verständigen kann.
Laut offiziellen Angaben hat Vinicius Jr. noch keine Kinder. Auch Gerüchte um einen Sohn oder eine Tochter des Superstars halten sich in Grenzen.
Vini Jr. ist nicht verheiratet und auch über eine Freundin ist nichts offiziell bekannt. Auch auf seinen Social Media-Kanälen gibt es keine Hinweise auf eine Beziehung.
Das Gehalt von Vini Jr. bei Real Madrid beläuft sich auf knapp 21 Millionen Euro im Jahr. Hinzu kommen noch Sponsorendeals und weiter Einnahmen. Forbes schätzt sein Nettovermögen auf 55 Millionen US-Dollar.
Titel und Trophäen hat Vini Jr. in seiner noch immer jungen Karriere schon viele gewonnen. Er wurde sowohl dreimal spanischer Meister, als auch spanischer Superpokalsieger und Klub-Weltmeister. Außerdem gewann der Brasilianer je zweimal die Champions League und den UEFA Super-Cup und zusätzlich konnte Vini auch einmal den spanischen Pokal in die Höhe stemmen. Das macht insgesamt 14 Profi-Titel - mit gerade einmal 25 Jahren.
Die leidigste Saga der vergangenen Jahre. Nach einer grandiosen Saison 2023/24 wurde Vinicius lange als Favorit auf den Ballon d'Or gehandelt. Als sich abzeichnete, dass der Spanier Rodri die Tropjäe einheimsen wird, machte die ganze Entourage von Real Madrid kehrt und boykottierte die Verleihung. Damit fügte Vini Jr. seinem Ruf erheblichen Schaden zu.
Immerhin wurde er im selben Jahr von der FIFA zum Weltfußballer 2024 gekürt. Mit Madrid gewann er in dieser Saison die Champions League, die LaLiga und den spanischen Supercup und erzielte dabei 24 Tore.
Vini Jr. ist der Spitzname des Brasilianers, der mit bürgerlichen Namen Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior heißt.