"Einfach unnötig": Uli Hoeneß wegen Aussagen über Julian Nagelsmann in der Kritik

Zur Kritik, dass die Nationalmannschaft einen Monat vor WM-Beginn immer noch nicht eingespielt sei, rechnete Rettig vor, wie viele Spieler bei den jüngsten sechs Länderspielen verletzt gefehlt hätten: "Immer mindestens acht, in der Spitze bis zu zehn." Das könne man "nicht dem Trainer vorwerfen".

Außerdem wies er darauf hin, dass Hoeneß' Bayern für Nagelsmann einst 25 Millionen Euro Ablöse gezahlt und ihn nach seiner Entlassung gerne zurückgeholt hätten. "Das wird ja einen Grund haben." Nagelsmann jedenfalls habe Paris Saint-Germain, gegen das die Bayern kürzlich in der Champions League scheiterten, in seiner Münchner Zeit zweimal bezwungen.

Rettig nahm sich auch die FIFA vor. Die hohen WM-Ticketpreise nannte er "eine andere Form der Gentrifizierung. Wenn sie solche Themen dem freien Markt überlassen, kommt genau das dabei rum." Seine Frau und er "rechnen gerade, ob das unsere Haushaltslage hergibt", scherzte er: "Ich sehe das mit großer Sorge, das ist keine gute Entwicklung."