Um eine mögliche Rückkehr Jadon Sanchos (26) zum BVB wurde es in den vergangenen Wochen ruhiger - endgültig vom Tisch ist das Thema aber angeblich noch nicht.
Eine Sache spricht aber klar dagegen: Sancho-Rückkehr zum BVB soll "weiter möglich" sein
Nach Informationen von The Athletic bleibe Sancho "eine Option" für die Verantwortlichen von Borussia Dortmund und ein Wechsel zum deutschen Vizemeister sei "weiter möglich".
Allerdings gebe es auf dem Weg zu einer möglichen Verpflichtung des Flügelflitzers eine große Hürde: Denn beim BVB sei man bestrebt, den beiden aufstrebenden Mittelfeldspielern Samuele Inacio (18) und Mathis Albert (17) "den Weg nicht zu blockieren".
Die beiden genannten Teenager gelten als herausragende Talente. Inacio schnupperte bereits in der zweiten Hälfte der Vorsaison in den Profikader von Cheftrainer Niko Kovac (54) und hinterließ dabei einen glänzenden Eindruck. Unter anderem erzielte er am 33. Spieltag gegen Eintracht Frankfurt auf sehenswerte Art und Weise seinen ersten Treffer im deutschen Oberhaus. Mittlerweile ist er auch A-Nationalspieler Italiens.
Auch Albert wurde immer wieder mit Lobeshymnen bedacht. Ihm wird mittelfristig ebenfalls zugetraut, den Sprung in die Bundesligamannschaft zu schaffen.
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Jadon Sancho wechselte für 85 Millionen Euro Ablöse vom BVB zu Manchester United
Sancho ist derweil offiziell auf dem Markt. Sein Vertrag bei Manchester United läuft in wenigen Wochen aus, der englische Spitzenklub bestätigte seinen Abschied in der Vorwoche offiziell.
Die vergangene Saison hatte er auf Leihbasis bei Aston Villa verbracht. In Birmingham war er auf dem Weg zur Qualifikation in der Champions League und dem Gewinn der Europa League kein Stammspieler. Sancho verpasste es mit einem Tor und drei Assists in 39 Pflichtspielen, sich für einen Platz im englischen Kader für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko zu empfehlen.
Wie es für den Rechtsaußen auf Klubebene weitergeht, ist völlig offen. Neben den Gerüchten um eine erneute Rückkehr nach Dortmund soll es auch Interesse aus der Türkei geben. Allerdings berichteten die Manchester Evening News am Wochenende, Sancho habe sich entschieden, seine Karriere in der Premier League fortzusetzen.
Seine beste Zeit erlebte Sancho während seines ersten Engagements in Dortmund zwischen 2017 und 2021. Er schaffte bei den Schwarzgelben seinen Durchbruch als Profi und entwickelte sich zu einem Topstar. ManUnited überwies 85 Millionen Euro für seine Dienste an die Borussia. Allerdings hatte Sancho in Manchester aus diversen Gründen und unter verschiedenen Trainern große Probleme, die hohen Erwartungen zu erfüllen. In 85 Partien für die Red Devils lieferte er magere zwölf Tore und sechs Vorlagen. Zwischenzeitlich war er eben an den BVB, den FC Chelsea und zuletzt Aston Villa verliehen.