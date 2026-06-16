Eine Sache spricht aber klar dagegen: Sancho-Rückkehr zum BVB soll "weiter möglich" sein

Nach Informationen von The Athletic bleibe Sancho "eine Option" für die Verantwortlichen von Borussia Dortmund und ein Wechsel zum deutschen Vizemeister sei "weiter möglich".

Allerdings gebe es auf dem Weg zu einer möglichen Verpflichtung des Flügelflitzers eine große Hürde: Denn beim BVB sei man bestrebt, den beiden aufstrebenden Mittelfeldspielern Samuele Inacio (18) und Mathis Albert (17) "den Weg nicht zu blockieren".

Die beiden genannten Teenager gelten als herausragende Talente. Inacio schnupperte bereits in der zweiten Hälfte der Vorsaison in den Profikader von Cheftrainer Niko Kovac (54) und hinterließ dabei einen glänzenden Eindruck. Unter anderem erzielte er am 33. Spieltag gegen Eintracht Frankfurt auf sehenswerte Art und Weise seinen ersten Treffer im deutschen Oberhaus. Mittlerweile ist er auch A-Nationalspieler Italiens.

Auch Albert wurde immer wieder mit Lobeshymnen bedacht. Ihm wird mittelfristig ebenfalls zugetraut, den Sprung in die Bundesligamannschaft zu schaffen.