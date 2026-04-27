"Eine exzellente Saison": Berater von Nicolas Jackson reagiert auf Aussagen von Bayerns Max Eberl

"Nicolas Jackson hat eine exzellente Saison", eröffnete Kamara seinen Beitrag und zählte dessen Ausbeute auf: 28 Spiele, zehn Tore, Afrika-Cup-Sieger, deutscher Meister, Pokalfinalist. Der Afrika-Cup-Titel wurde dem Senegal mittlerweile am grünen Tisch aberkannt.

Beim FC Bayern bewährte sich Jackson zwar durchaus als Rotationsspieler, von einer "exzellenten Saison" kann angesichts seines sportlichen Stellenwerts in Relation zum finanziellen Gesamtpaket von rund 25 Millionen Euro für Leihgebühr und Gehalt aber keine Rede sein.