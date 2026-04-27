Nicolas Jacksons Berater Diomansy Kamara hat mit einem Instagram-Post auf die aktuellen Debatten über seinen Klienten reagiert. Zuvor hatte Sportvorstand Max Eberl im ZDF bekannt gegeben, dass der FC Bayern die Kaufoption über 65 Millionen Euro für die Leihgabe des FC Chelsea nicht ziehen werde.
"Eine exzellente Saison": Berater von Nicolas Jackson reagiert auf Aussagen von Bayerns Max Eberl
"Nicolas Jackson hat eine exzellente Saison", eröffnete Kamara seinen Beitrag und zählte dessen Ausbeute auf: 28 Spiele, zehn Tore, Afrika-Cup-Sieger, deutscher Meister, Pokalfinalist. Der Afrika-Cup-Titel wurde dem Senegal mittlerweile am grünen Tisch aberkannt.
Beim FC Bayern bewährte sich Jackson zwar durchaus als Rotationsspieler, von einer "exzellenten Saison" kann angesichts seines sportlichen Stellenwerts in Relation zum finanziellen Gesamtpaket von rund 25 Millionen Euro für Leihgebühr und Gehalt aber keine Rede sein.
- AFP
FC Bayern: Nicolas Jacksons Berater meldet sich zu Wort
Die meisten seiner Tore schoss Jackson nach Einwechslungen in bereits entschiedenen Spielen oder gegen verhältnismäßig einfache Gegner - so auch am Samstag beim 4:3 gegen den 1. FSV Mainz 05. In den beiden Champions-League-Viertelfinals gegen Real Madrid sowie im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Bayer Leverkusen saß der 24-jährige Senegalese jeweils über die volle Spielzeit auf der Bank.
Wie es mit Jackson weitergeht? "Die Zukunft … wer kann sie vorhersagen? Vertrau dem Prozess, alles ist möglich", schrieb Kamara.
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
Datum Spiel Wettbewerb Dienstag, 28. April Paris Saint-Germain - FC Bayern Champions League Samstag, 2. Mai FC Bayern - 1. FC Heidenheim Bundesliga Mittwoch, 6. Mai FC Bayern - Paris Saint-Germain Champions League Samstag, 9. Mai VfL Wolfsburg - FC Bayern Bundesliga Samstag, 16. Mai FC Bayern - 1. FC Köln Bundesliga Samstag, 23. Mai FC Bayern - VfB Stuttgar DFB-Pokal
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.