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Falko Blöding

"Eine bittere Pille": Harry Maguire enthüllt "unangenehmes Gespräch" mit Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel

Weltmeisterschaft
England
H. Maguire
T. Tuchel

Harry Maguire schaffte es nicht in den englischen WM-Kader. Er erinnert sich noch gut an das entscheidende Gespräch mit Thomas Tuchel.

Der englische Nationalspieler Harry Maguire (33) hat von einem "unangenehmen" Gespräch mit Three-Lions-Trainer Thomas Tuchel (52) berichtet, als dieser ihn von seiner Nichtberücksichtigung für die WM 2026 unterrichtete.

  • Im Podcast 'Rest is Football' mit Englands Sturmlegende Gary Lineker schilderte Maguire, wie Tuchels Abservierung im Mai ablief.

    "Er hat alle per FaceTime angerufen", so der Innenverteidiger. "Da war ein ziemlich unangenehmes Gespräch."

    Zunächst habe Tuchel ihm per Textnachricht eine Uhrzeit genannt und sich dann gemeldet. "Das ist eine ziemlich einzigartige Weise, sowas zu machen. Denn es dürfte doch schwierig sein, die Reaktionen jedes Spielers zu sehen", mutmaßte Maguire über das Format des Videoanrufs.

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  • Tuchel-MaguireGetty/GOAL

    Maguire über Tuchel: "Habe ihm direkt gesagt, dass ich sehr enttäuscht bin"

    Der Abwehrspieler hatte sich nach jahrelanger Abwesenheit im Frühjahr zurück in die Nationalmannschaft gekämpft und sich nach einem starken Saisonendspurt mit ManUnited Hoffnungen auf das Ticket zur WM-Endrunde gemacht. Allerdings entschied sich Tuchel gegen den 66-fachen Nationalspieler und nahm stattdessen für das Defensivzentrum Marc Guehi (25, Manchester City), Jarrel Quansah (23, Bayer Leverkusen), Ezri Konsa (28, Aston Villa) und Dan Burn (34, Newcastle United) mit. Auch der vielseitige John Stones (32, Manchester City) ist angesichts seiner Krankenakte durchaus überraschend dabei.

    Maguire gab einen Einblick in seine Gefühlswelt: "Ich habe ihm direkt gesagt, dass ich sehr enttäuscht bin. Ich dachte, ich hätte genug getan, um in der Mannschaft zu sein. Und ich glaube auch, dass ich dem Team auf und abseits des Rasens hätte helfen können."

    Tuchel habe ihm "keine Entschuldigung" nennen können, sondern nur gesagt, er habe sich "für die vier Spieler entschieden, die ihm durch den Herbst geholfen hätte. Das war eine bittere Pille." Direkt im Anschluss hatte Maguire bei talkSPORT unter anderem gewettert, Tuchels Entscheidung habe ihn "schockiert".

    Maguire ist neben Real Madrids Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold (27), Manchester Citys Edeltechniker Phil Foden (26) und Chelsea-Regisseur Cole Palmer (24) der vierte namhafte Spieler, auf den Tuchel auf der Mission Richtung zweiter WM-Titel für England verzichtet.

    Der Titelanwärter eröffnet sein Turnier am Mittwochabend gegen Kroatien. Die weiteren Gegner in der Gruppenphase heißen Ghana (23. Juni) und Panama (27. Juni).

    Obwohl er bei der Weltmeisterschaft nicht für sein Land auflaufen darf, will der Routinier, der drei große Turniere bestritten hat, seine Länderspielkarriere nicht beenden. "Mein Eindruck ist, dass ich immer noch etwas beizusteuern habe. Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, an dem ich es nicht mehr verdiene, nominiert zu werden. Aber ich würde nicht von mir aus aufhören. Und sollte ich noch ein weiteres Länderspiel machen dürfen, dann war es das wert."

  • Die Gewinner der letzten zehn Weltmeisterschaften

    AustragungsjahrWeltmeister
    2022Argentinien
    2018Frankreich
    2014Deutschland
    2010Spanien
    2006Italien
    2002Brasilien
    1998Frankreich
    1994Brasilien
    1990Deutschland
    1986Argentinien
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