"Eine bittere Pille": Harry Maguire enthüllt "unangenehmes Gespräch" mit Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel

Der Abwehrspieler hatte sich nach jahrelanger Abwesenheit im Frühjahr zurück in die Nationalmannschaft gekämpft und sich nach einem starken Saisonendspurt mit ManUnited Hoffnungen auf das Ticket zur WM-Endrunde gemacht. Allerdings entschied sich Tuchel gegen den 66-fachen Nationalspieler und nahm stattdessen für das Defensivzentrum Marc Guehi (25, Manchester City), Jarrel Quansah (23, Bayer Leverkusen), Ezri Konsa (28, Aston Villa) und Dan Burn (34, Newcastle United) mit. Auch der vielseitige John Stones (32, Manchester City) ist angesichts seiner Krankenakte durchaus überraschend dabei.

Maguire gab einen Einblick in seine Gefühlswelt: "Ich habe ihm direkt gesagt, dass ich sehr enttäuscht bin. Ich dachte, ich hätte genug getan, um in der Mannschaft zu sein. Und ich glaube auch, dass ich dem Team auf und abseits des Rasens hätte helfen können."

Tuchel habe ihm "keine Entschuldigung" nennen können, sondern nur gesagt, er habe sich "für die vier Spieler entschieden, die ihm durch den Herbst geholfen hätte. Das war eine bittere Pille." Direkt im Anschluss hatte Maguire bei talkSPORT unter anderem gewettert, Tuchels Entscheidung habe ihn "schockiert".

Maguire ist neben Real Madrids Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold (27), Manchester Citys Edeltechniker Phil Foden (26) und Chelsea-Regisseur Cole Palmer (24) der vierte namhafte Spieler, auf den Tuchel auf der Mission Richtung zweiter WM-Titel für England verzichtet.

Der Titelanwärter eröffnet sein Turnier am Mittwochabend gegen Kroatien. Die weiteren Gegner in der Gruppenphase heißen Ghana (23. Juni) und Panama (27. Juni).

Obwohl er bei der Weltmeisterschaft nicht für sein Land auflaufen darf, will der Routinier, der drei große Turniere bestritten hat, seine Länderspielkarriere nicht beenden. "Mein Eindruck ist, dass ich immer noch etwas beizusteuern habe. Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, an dem ich es nicht mehr verdiene, nominiert zu werden. Aber ich würde nicht von mir aus aufhören. Und sollte ich noch ein weiteres Länderspiel machen dürfen, dann war es das wert."