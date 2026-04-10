Ein Weltmeistermacher statt Alvaro Arbeola? Real Madrid plant wohl den Trainerhammer

Deschamps startete seine Trainerlaufbahn 2001 bei der AS Monaco und schaffte es mit dem Klub aus dem Fürstentum 2004 überraschend ins Finale der Champions League. 2006 wurde er Cheftrainer bei Juventus und führte den Klub, bei dem er als Spieler Kapitän gewesen war, nach dem Calciopoli-Skandal aus der Serie B zurück ins italienische Oberhaus. Zwischen 2009 und 2012 arbeitete er bei Olympique Marseille, ehe er Les Bleus übernahm. Sein größter Erfolg war der Gewinn der Weltmeisterschaft in Russland 2018. Drei Jahre später triumphierte Frankreich unter ihm auch in der Nations League.

Bei einem Wechsel zu Real Madrid könnte es nun zu einem verspäteten Rollentausch kommen, denn es gilt als ausgemacht, dass Ex-Blancos-Trainer Zinedine Zidane Deschamps' Nachfolge beim FFF antritt.

Aktuell wird Real von Alvaro Arbeloa trainiert. Der Trainer der Reserve übernahm die Profimannschaft Anfang des Jahres vom entlassenen Xabi Alonso. Sein Klub ließ dabei offen, wie lange das Engagement des einstigen Rechtsverteidigers andauert. Angesichts einer drohenden titellosen Saison könnte der mächtige Klubchef Florentino Perez aber dazu tendieren, einen neuen Übungsleiter für sein Starensemble zu verpflichten.

Als heißester Kandidat galt lange Ex-Liverpool-Trainer Jürgen Klopp, der jedoch klar dementiert hat. Ebenfalls gehandelt werden US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino und Milans Massimiliano Allegri.