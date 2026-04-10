RMC Sport berichtet, dass der Name des 57-Jährigen auf der Kandidatenliste möglicher neuer Cheftrainer für die kommende Saison stehe.
Ein Weltmeistermacher statt Alvaro Arbeola? Real Madrid plant wohl den Trainerhammer
Nach 14 Jahren als Coach der Equipe Tricolore steht der Deschamps-Abschied im Sommer bereits seit geraumer Zeit fest. Er wird nach der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko aufhören, dann läuft sein Vertrag beim Verband FFF aus. Diesen Schritt verkündete der einstige Mittelfeldspieler schon Anfang 2025.
Wenig später stellte er klar, dass er nur als Nationaltrainer aufhören werde, seine Laufbahn als Trainer jedoch noch nicht zu Ende sei. "Ich beende eine lange und wunderbare Zeit, aber ich gehe nicht in den Ruhestand. Die Zeit danach wird anders sein und sehr gut." Zu einem anderen Verband wird ihn dies jedoch nicht führen. Deschamps verriet: "Man soll niemals nie sagen, aber ich kann mir nicht vorstellen, Nationaltrainer einer anderen Nation zu sein. Ich kann mir nicht vorstellen, bei einer anderen Hymne auf der Bank zu sitzen."
- AFP
Didier Deschamps trainiert Frankreich seit 2012
Deschamps startete seine Trainerlaufbahn 2001 bei der AS Monaco und schaffte es mit dem Klub aus dem Fürstentum 2004 überraschend ins Finale der Champions League. 2006 wurde er Cheftrainer bei Juventus und führte den Klub, bei dem er als Spieler Kapitän gewesen war, nach dem Calciopoli-Skandal aus der Serie B zurück ins italienische Oberhaus. Zwischen 2009 und 2012 arbeitete er bei Olympique Marseille, ehe er Les Bleus übernahm. Sein größter Erfolg war der Gewinn der Weltmeisterschaft in Russland 2018. Drei Jahre später triumphierte Frankreich unter ihm auch in der Nations League.
Bei einem Wechsel zu Real Madrid könnte es nun zu einem verspäteten Rollentausch kommen, denn es gilt als ausgemacht, dass Ex-Blancos-Trainer Zinedine Zidane Deschamps' Nachfolge beim FFF antritt.
Aktuell wird Real von Alvaro Arbeloa trainiert. Der Trainer der Reserve übernahm die Profimannschaft Anfang des Jahres vom entlassenen Xabi Alonso. Sein Klub ließ dabei offen, wie lange das Engagement des einstigen Rechtsverteidigers andauert. Angesichts einer drohenden titellosen Saison könnte der mächtige Klubchef Florentino Perez aber dazu tendieren, einen neuen Übungsleiter für sein Starensemble zu verpflichten.
Als heißester Kandidat galt lange Ex-Liverpool-Trainer Jürgen Klopp, der jedoch klar dementiert hat. Ebenfalls gehandelt werden US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino und Milans Massimiliano Allegri.
Sollte sich Reals Interesse an Deschamps konkretisieren, wäre der Rekord-CL-Sieger gewiss nicht allein auf weiter Flur. Laut RMC Sport laufen die Telefone von Deschamps und seiner Berater "seit Monaten heiß".
Ende vergangenen Jahres hieß es, Saudi-Arabien locke mit hohen Summen, für Deschamps aber soll das keine Option sein. Gerüchte gibt es zudem um eine weitere Amtszeit bei Juve.
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Didier Deschamps' Bilanz als französischer Nationaltrainer
- Spiele: 177
- Siege: 115
- Unentschieden: 32
- Niederlagen: 30
- Torverhältnis: 380:167
- Punkteschnitt: 2,13
- Titel: 2