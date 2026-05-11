"Ein Wechsel könnte anstehen": Flirt des FC Bayern München bricht sein Schweigen

Dass Read das Zeug für die ganz große Bühne hat, steht außer Frage. In seinen bisherigen 53 Einsätzen in der Eredivisie sammelte er 16 Scorerpunkte (fünf Tore, elf Vorlagen). Auch in der Champions League und der Europa League schnupperte er bereits internationale Luft. Er bringt das Profil eines modernen, offensivstarken Außenverteidigers mit, den die Bayern durchaus benötigen könnten.

Wie allerdings zuletzt die Bild-Zeitung und Sky Sports übereinstimmend berichten, ist Manchester City in den Poker um den Rechtsverteidiger eingestiegen. Die Skyblues würden den 19-Jährigen im Saisonendspurt intensiv beobachten und einen Transfer-Vorstoß in Erwägung ziehen, heißt es.

Sollte ManCity tatsächlich bei Read in die Vollen gehen, könnte die Summe nochmal in die Höhe getrieben werden. Zumal er noch einen Vertrag bis 2029 in Rotterdam besitzt. Auch dem FC Liverpool wurde zwischenzeitlich Interesse nachgesagt, im Winter sahen die Reds jedoch von einem Transfer ab.