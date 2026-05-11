Givairo Read bricht sein Schweigen: Das niederländische Abwehrtalent kokettiert offen mit einem Abschied aus Rotterdam. Zieht es den 19-Jährigen im Sommer tatsächlich zum FC Bayern München? Das niederländische Toptalent sagte nach dem 1:1 von Feyenoord gegen AZ Alkmaar zu ESPN: "Es ist kein Geheimnis mehr, dass Vereine mich beobachten und dass ein Wechsel im Sommer anstehen könnte. Das will ich auch nicht geheim halten. Ich habe mich noch nicht entschieden, also stehe ich noch unter Vertrag bei Feyenoord. Es könnte sehr gut mein letztes Heimspiel gewesen sein, aber das will ich nicht zu früh sagen."
"Ein Wechsel könnte anstehen": Flirt des FC Bayern München bricht sein Schweigen
Nach Informationen von Sky ist der Austausch zwischen der Read-Seite und dem deutschen Rekordmeister zuletzt etwas ins Stocken geraten. Der Grund ist, wie so oft im modernen Fußball, die nackte Zahl auf dem Preisschild. Feyenoord fordert demnach eine Ablösesumme im Bereich von 30 Millionen Euro - ein stolzer Preis für einen Teenager, der erst eine wirklich konstante Spielzeit auf höchstem Niveau vorzuweisen hat.
An der Säbener Straße wird man diese Summe nicht leichtfertig investieren, zumal Reads Krankenakte in der laufenden Saison 2025/26 erste Dellen aufweist. Eine hartnäckige Oberschenkelverletzung setzte ihn seit Ende November immer wieder außer Gefecht. Auch gegen Alkmaar reichte es lediglich für einen Einsatz im zweiten Durchgang.
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Read soll auch bei ManCity auf dem Zettel stehen
Dass Read das Zeug für die ganz große Bühne hat, steht außer Frage. In seinen bisherigen 53 Einsätzen in der Eredivisie sammelte er 16 Scorerpunkte (fünf Tore, elf Vorlagen). Auch in der Champions League und der Europa League schnupperte er bereits internationale Luft. Er bringt das Profil eines modernen, offensivstarken Außenverteidigers mit, den die Bayern durchaus benötigen könnten.
Wie allerdings zuletzt die Bild-Zeitung und Sky Sports übereinstimmend berichten, ist Manchester City in den Poker um den Rechtsverteidiger eingestiegen. Die Skyblues würden den 19-Jährigen im Saisonendspurt intensiv beobachten und einen Transfer-Vorstoß in Erwägung ziehen, heißt es.
Sollte ManCity tatsächlich bei Read in die Vollen gehen, könnte die Summe nochmal in die Höhe getrieben werden. Zumal er noch einen Vertrag bis 2029 in Rotterdam besitzt. Auch dem FC Liverpool wurde zwischenzeitlich Interesse nachgesagt, im Winter sahen die Reds jedoch von einem Transfer ab.
Givairo Read: Seine Leistungsdaten im Profifußball
Saison Klub Spiele Tore Assists 2022/23 FC Volendam 1 - - 2023/24 Feyenoord 1 - - 2024/25 Feyenoord 37 3 8 2025/26 Feyenoord 19 2 3
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.