Ein Vertrag soll schon ausgehandelt sein! Macht der FC Bayern München den nächsten Sommer-Transfer perfekt?

Dass die Bayern derzeit mit einem Transfer eines Linksverteidigers in Verbindung gebracht werden, kommt nicht von ungefähr. Raphael Guerreiro ist beim deutschen Rekordmeister nach dem Ende seines Vertrages bereits verabschiedet worden, darüber hinaus halten sich hartnäckige Wechselgerüchte um Hiroki Ito.

Und auch die Zukunft von Alphonso Davies in München ist ungewiss. Zwar verlängerte der FCB erst im Februar 2025 das Arbeitspapier mit dem Kanadier vorzeitig bis 2030, aufgrund dessen Verletzungsanfälligkeit sowie außerordentlich hohem Gehalt ist er jedoch nicht mehr unumstritten.

Medienberichten zufolge sollen die Bayern gar mit dem Gedanken spielen, Davies bei einem entsprechenden Angebot ziehen zu lassen. In diesem Fall müsste ein Ersatzkandidat her, Brown wäre ein möglicher Kandidat.

Für den 22-Jährigen steht ohnehin zunächst das WM-Turnier mit der deutschen Nationalmannschaft an. Als einer von 26 Spieler ist er Teil des Aufgebots von Bundestrainer Julian Nagelsmann, das zwischen dem 11. Juni und 19. Juli um den fünften Titel kämpft. Und dabei könnte Brown sogar eine größere Rolle spielen, als zunächst angenommen. Zuletzt hatte er im Vergleich zum eigentlich gesetzten David Raum die Nase vorn und stand im Test gegen Finnland in der Startelf. Womöglich entscheidet Nagelsmann beim Turnier gegnerabhängig, wer letztlich in der Startelf als Linksverteidiger steht.