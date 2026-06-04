Einem Bericht von Sky zufolge gibt es zwischen dem deutsche Rekordmeister und dem viermaligen Nationalspieler von Eintracht Frankfurt eine Übereinkunft über einen Wechsel in der kommenden Transferperiode.
Ein Vertrag soll schon ausgehandelt sein! Macht der FC Bayern München den nächsten Sommer-Transfer perfekt?
Demnach habe es äußerst positive Gespräche zwischen Brown und Bayern-Trainer Vincent Kompany gegeben, ein langfristiger Vertrag bis 2031 sei zwischen den Parteien bereits ausgehandelt.
Auch mit den Verantwortlichen der SGE stünden die Münchner schon in Kontakt, von einer Einigung könne aber noch keine Rede sein. Dem Vernehmen nach fordert Frankfurt bis zu 60 Millionen Euro für den Linksverteidiger - eine Summe, an der der Deal noch scheitern könne.
Der 22-Jährige steht bei der Eintracht noch bis 2030 unter Vertrag. Angesprochen auf einen möglichen, zeitnahen Wechsel an die Säbener Straße hatte sich Brown zuletzt noch zurückhaltend präsentiert. Er fühle sich "superwohl" in Frankfurt, "auch in der Stadt, ich habe da Freunde. Ich bin richtig angekommen, mir macht es echt Spaß", sagte er.
- Getty Images
Folgt Nathaniel Brown beim FC Bayern auf Alphonso Davies?
Dass die Bayern derzeit mit einem Transfer eines Linksverteidigers in Verbindung gebracht werden, kommt nicht von ungefähr. Raphael Guerreiro ist beim deutschen Rekordmeister nach dem Ende seines Vertrages bereits verabschiedet worden, darüber hinaus halten sich hartnäckige Wechselgerüchte um Hiroki Ito.
Und auch die Zukunft von Alphonso Davies in München ist ungewiss. Zwar verlängerte der FCB erst im Februar 2025 das Arbeitspapier mit dem Kanadier vorzeitig bis 2030, aufgrund dessen Verletzungsanfälligkeit sowie außerordentlich hohem Gehalt ist er jedoch nicht mehr unumstritten.
Medienberichten zufolge sollen die Bayern gar mit dem Gedanken spielen, Davies bei einem entsprechenden Angebot ziehen zu lassen. In diesem Fall müsste ein Ersatzkandidat her, Brown wäre ein möglicher Kandidat.
Für den 22-Jährigen steht ohnehin zunächst das WM-Turnier mit der deutschen Nationalmannschaft an. Als einer von 26 Spieler ist er Teil des Aufgebots von Bundestrainer Julian Nagelsmann, das zwischen dem 11. Juni und 19. Juli um den fünften Titel kämpft. Und dabei könnte Brown sogar eine größere Rolle spielen, als zunächst angenommen. Zuletzt hatte er im Vergleich zum eigentlich gesetzten David Raum die Nase vorn und stand im Test gegen Finnland in der Startelf. Womöglich entscheidet Nagelsmann beim Turnier gegnerabhängig, wer letztlich in der Startelf als Linksverteidiger steht.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.