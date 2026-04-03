"Ein Unterschiedsspieler": Erfreuliche Neuigkeiten für Said El Mala

El Mala, der für die U21 kürzlich seinen ersten Treffer erzielt hatte, war unter Kwasniok häufig als Joker ins Spiel gekommen. Er stand in 13 von 27 Bundesliga-Partien in der Startelf. Kwasnioks Umgang mit El Malas Einsatzzeiten sorgte im Umfeld mitunter für Kritik.

Wagner, der zuvor als Co-Trainer von Kwasniok gearbeitet hatte, will im Abstiegskampf auf El Mala und nur kleine Veränderungen setzen. Es sei nicht so, dass man "den Charakter der Mannschaft unfassbar verändern" müsse, sagte der 37-Jährige vor seinem Debüt: "Die Performance am Wochenende war zumeist echt gut. Und deswegen geht es da gar nicht um große Sachen." Durch "Kleinigkeiten" hofft Wagner, noch "ein, zwei Prozentpunkte" herausholen zu können.