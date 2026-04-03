El Mala sei "ein Unterschiedsspieler. Das kann er von der Bank tun, das kann er vom Start weg tun. Aber ich glaube, dass wir uns keinen Gefallen tun, Said aktuell nicht in der Startelf zu haben", sagte Wagner, der den 1. FC Köln nach der Entlassung von Lukas Kwasniok interimsweise trainiert.
"Ein Unterschiedsspieler": Erfreuliche Neuigkeiten für Said El Mala
Trotz eines Trauerfalls in der Familie steht El Mala den Kölnern am Sonntag (17.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt zur Verfügung. Der 19-Jährige sei nach dem Tod seiner Großmutter "traurig" gewesen, nun wünsche er sich aber "einfach, am Sonntag ein gutes Spiel zu machen", sagte Wagner: "Die Mannschaft hier hat sich um ihn gekümmert."
Neuer Trainer will bei Köln noch "ein, zwei Prozentpunkte" herausholen
El Mala, der für die U21 kürzlich seinen ersten Treffer erzielt hatte, war unter Kwasniok häufig als Joker ins Spiel gekommen. Er stand in 13 von 27 Bundesliga-Partien in der Startelf. Kwasnioks Umgang mit El Malas Einsatzzeiten sorgte im Umfeld mitunter für Kritik.
Wagner, der zuvor als Co-Trainer von Kwasniok gearbeitet hatte, will im Abstiegskampf auf El Mala und nur kleine Veränderungen setzen. Es sei nicht so, dass man "den Charakter der Mannschaft unfassbar verändern" müsse, sagte der 37-Jährige vor seinem Debüt: "Die Performance am Wochenende war zumeist echt gut. Und deswegen geht es da gar nicht um große Sachen." Durch "Kleinigkeiten" hofft Wagner, noch "ein, zwei Prozentpunkte" herausholen zu können.