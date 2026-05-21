"Die Hauptaufgabe liegt in meinen Augen darin, die drei besten Torhüter des Landes für eine WM zu nominieren", sagte Nagelsmann. Dazu zählt für ihn neben Oliver Baumann, dem Stammkeeper der WM-Qualifikation, und Alexander Nübel weiterhin auch der mittlerweile 40-jährige Kapitän des FC Bayern.
"Ein Schlag" für Oliver Baumann: Julian Nagelsmann erklärt das DFB-Comeback von Manuel Neuer
"Deswegen haben wir uns dazu entschieden, ihn zu kontaktieren und zu fragen, ob er nochmal für die Nationalmannschaft spielen möchte", sagte Nagelsmann. Der Impuls zum Comeback ging demzufolge nicht von Neuer aus, der nach der EM 2024 aus freien Stücken seinen Rücktritt erklärt hatte, sondern vom Bundestrainer.
Erste diesbezügliche Überlegungen habe es schon Anfang des Jahres gegeben, nachdem sich der eigentlich als WM-Stammkeeper eingeplante Marc-Andre ter Stegen kurz nach seinem Comeback beim FC Girona abermals verletzt hatte. "Welcher Tag das jetzt genau war, habe ich mir nicht aufgeschrieben und kann es nicht genau sagen", erklärte Nagelsmann, aber: "Wir haben Olli schon im März gesagt, dass ich ein Treffen mit Manuel hatte nach der Verletzung von Marc ter Stegen, wo ich ihn informiert habe über die Themen, weil Manu ein extrem verdienter Spieler ist."
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Neuers Vertragsverlängerung beim FC Bayern war für Nagelsmann "eine Voraussetzung"
Neuer zeigte in den darauffolgenden Wochen teils überragende Leistungen wie beim Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid, leistete sich aber auch üble Patzer wie im Rückspiel.
Neben seinen sportlichen Leistungen spielte laut Nagelsmann auch eine andere Frage eine entscheidende Rolle bei den Comeback-Überlegungen: "Wie sieht es mit seiner Vertragssituation aus? Spielt er überhaupt weiter? Er hat sich relativ spät entschieden, dass er bei Bayern verlängert. Das war für uns schon eine Voraussetzung, dass wir Klarheit haben, wie es bei ihm weitergeht." Durchaus überraschend, dass das für Nagelsmann eine "Voraussetzung" war, knüpft die WM doch direkt an die Saison an.
Erst am vergangenen Freitag verlängerte Neuer seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2027 - und damit nach der eigentlich für 12. Mai angesetzten Nominierung, die Nagelsmann vorab um neun Tage auf diesen Donnerstag nach hintern verlegte. Die finale Entscheidung über das Comeback dürfte demzufolge erst sehr kurzfristig gefallen sein. Begründet wurde die Entscheidung durch Nagelsmann - neben den sportlichen Leistungen und der Verlängerung - auch mit Neuers grundsätzlicher Ausstrahlung.
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Julian Nagelsmann schwärmt von Manuel Neuers "Aura"
"Was den Manu umgibt, habe ich nicht, das hat auch Olli weniger. Er hat extrem viele Titel, eine Aura, einen extrem großen Namen", sagte Nagelsmann. Bei diesem Vergleich habe sich der Bundestrainer in der Kommunikation mit Baumann auch selbst "mit ins Boot gesetzt, dass der Olli sich nicht degradiert fühlt".
Diese besondere Wirkung Neuers, der nun seine fünfte Weltmeisterschaft bestreiten wird, könnte der Mannschaft nach Ansicht des Bundestrainers auch im Falle eines verletzungsbedingten Ausfalls helfen. Neuer fehlte im Laufe dieser Saison bekanntlich schon viermal wegen Muskelverletzungen. Beim 5:1-Sieg gegen den 1. FC Köln am Samstag wurde er mit Problemen an der linken Wade ausgewechselt und ist auch für das DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart am Samstag fraglich.
"Manu wird der Mannschaft helfen, wenn er spielt. Aber es gab zuletzt auch Momente, wo er nicht gespielt hat. Die kann es bei uns auch geben. So verblendet darf man nicht sein. Das muss man auch mit einplanen", sagte Nagelsmann. "Wenn es am Ende viele Spiele werden, sind wir alle extrem glücklich. Wenn mal ein Spiel wegfällt, was passieren kann - natürlich muss man das einkalkulieren - dann werden wir mit Olli einen Torwart haben, der es genauso gut machen wird wie in der WM-Quali."
Für Baumann - laut Nagelsmann eine "Weltklasse 1B-Lösung" - sei das entscheidende Telefonat "ein Schlag" gewesen, aber nicht nur das: "Die letzten vier Wochen, als dieses Thema eine Dynamik angenommen hat, hat Olli eine schwere Zeit gehabt." Dennoch habe er sich "extrem committet, dass er die Mannschaft nie im Stich lassen würde."
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Jonas Urbig fährt als Trainingstorhüter zur WM
Die Nummer drei hinter Neuer und Baumann ist Nübel, dazu wird Jonas Urbig als sogenannter Trainingstorhüter zur WM fahren. "Wir wollen im Training einen vierten Torhüter zur Verfügung haben, der sich in alles reinwirft, was irgendwie geht, der immer Vollgas gibt", erklärte Nagelsmann. "Die Spieler wollen nach jedem Training noch 45 Minuten schießen - das dürfen sie nicht immer, aber gelegentlich. Da ist es gut, wenn man die Belastung auf mehrere Personen verteilen kann."
Der 22-jährige Ersatzkeeper des FC Bayern sei "ein aufgewecktes Kerlchen und gibt der Gruppe eine gute Energie." Sollte sich bei der WM ein Keeper verletzen, hätte Nagelsmann mit Urbig zudem direkt vor Ort eine Alternative parat, die nicht erst aus Deutschland einfliegen muss.