"Ein Schlag" für Oliver Baumann: Julian Nagelsmann erklärt das DFB-Comeback von Manuel Neuer

"Was den Manu umgibt, habe ich nicht, das hat auch Olli weniger. Er hat extrem viele Titel, eine Aura, einen extrem großen Namen", sagte Nagelsmann. Bei diesem Vergleich habe sich der Bundestrainer in der Kommunikation mit Baumann auch selbst "mit ins Boot gesetzt, dass der Olli sich nicht degradiert fühlt".

Diese besondere Wirkung Neuers, der nun seine fünfte Weltmeisterschaft bestreiten wird, könnte der Mannschaft nach Ansicht des Bundestrainers auch im Falle eines verletzungsbedingten Ausfalls helfen. Neuer fehlte im Laufe dieser Saison bekanntlich schon viermal wegen Muskelverletzungen. Beim 5:1-Sieg gegen den 1. FC Köln am Samstag wurde er mit Problemen an der linken Wade ausgewechselt und ist auch für das DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart am Samstag fraglich.

"Manu wird der Mannschaft helfen, wenn er spielt. Aber es gab zuletzt auch Momente, wo er nicht gespielt hat. Die kann es bei uns auch geben. So verblendet darf man nicht sein. Das muss man auch mit einplanen", sagte Nagelsmann. "Wenn es am Ende viele Spiele werden, sind wir alle extrem glücklich. Wenn mal ein Spiel wegfällt, was passieren kann - natürlich muss man das einkalkulieren - dann werden wir mit Olli einen Torwart haben, der es genauso gut machen wird wie in der WM-Quali."

Für Baumann - laut Nagelsmann eine "Weltklasse 1B-Lösung" - sei das entscheidende Telefonat "ein Schlag" gewesen, aber nicht nur das: "Die letzten vier Wochen, als dieses Thema eine Dynamik angenommen hat, hat Olli eine schwere Zeit gehabt." Dennoch habe er sich "extrem committet, dass er die Mannschaft nie im Stich lassen würde."