Ein bitteres Schicksal bleibt ihm sicher erspart! Jude Bellingham ist Englands Hommage an einen deutschen WM-Helden

"Er hat England getragen", wurde Bellingham schon nach dem Achtelfinale gegen Mexiko vom ehemaligen englischen Nationalspieler Gary Neville bei Sky Sports attestiert. "Er und Harry Kane waren in diesen Spielen bisher unglaublich, aber Bellingham ist nochmal auf einem anderen Level. Ich kann ihn gar nicht genug loben."

Bellingham und Kane waren auf der Route ins Halbfinale die absoluten Schlüsselfiguren im englischen Team. Zuletzt machte Bellingham aber sogar nochmal ein bisschen mehr den Unterschied. So auch bei seinem 2:1-Siegtreffer gegen Norwegen, der ihm zu Beginn der Verlängerung gelang. Handlungsschnell war er nach dem Patzer von Nyland als Erster am Ball und netzte eiskalt ein, diesmal mit seinem stärkeren rechten Fuß. Auch das erinnert an Ballack: Bellingham trifft mal mit dem Kopf, mal mit links, mal mit rechts. Im Abschluss ist er ebenso variabel wie der frühere DFB-Kapitän.

Mittlerweile steht der 23-Jährige bei sechs Turniertoren, ist längst absolut unverzichtbar für England. Dass das im Vorfeld der WM gar nicht mal so selbstverständlich war, wirkt inzwischen ziemlich weit weg. Aber es war so, das Verhältnis zwischen Trainer Thomas Tuchel und Bellingham war nicht immer eitel Sonnenschein. So kritisierte der Coach den Madrilenen beispielsweise noch im vergangenen Sommer schlagzeilenträchtig, als Bellingham mit einer wütenden Reaktion auf eine 1:3-Testspielniederlage gegen Senegal auffiel.

Dessen Schärfe könne zwar positiv sein, aber sie müsse "auf den Gegner und auf unser Ziel ausgerichtet sein und darf nicht dazu dienen, die Mitspieler einzuschüchtern oder zu aggressiv gegenüber Mitspielern oder Schiedsrichtern zu sein", gab Tuchel bei talkSPORT zu denken. Wenig später ließ sich Bellingham zunächst einmal an der Schulter operieren, fehlte daher bei den Länderspielen im September 2025.

Als Tuchel einen seiner Superstars dann auch für die WM-Qualifikationsspiele im Oktober nicht nominierte, erklärte er das mit noch fehlender Matchpraxis infolge der Schulter-OP. Durchaus bemerkenswert war aber, dass Tuchel die Stimmung im gesamten Team und explizit auf der Ersatzbank bei den September-Partien lobte, bei denen Bellingham fehlte. Und dass er sagte, dass jener auch völlig fit vielleicht nicht berufen worden wäre: "Es wäre eine andere Basis dafür gewesen, aber möglicherweise die selbe Entscheidung", so Tuchel.