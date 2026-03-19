Die Zukunft von Borussia Dortmunds Offensivspieler Karim Adeyemi ist offenbar weiterhin völlig offen. In den Verhandlungen über eine Verlängerung des 2027 auslaufenden Vertrages herrsche aktuell "eher ein Stillstand als ein Weiterkommen", heißt es im Sky-Sport-Podcast "Auffe Süd".
"Eher Stillstand als ein Weiterkommen": Die Zukunft von einem Star des BVB ist weiterhin völlig unklar
Demnach liege ein neues Vertragsangebot des BVB auf dem Tisch, das Adeyemis Gehalt anheben und ihn in Sachen Einkommen "in eine ordentliche Riege aufsteigen" lassen würde.
Dabei wollen sich die Dortmunder Verantwortlichen allerdings nicht auf jegliche Forderungen einlassen - und Gleiches gelte im Gegensatz zu Felix Nmecha (der kürzlich verlängerte) und Nico Schlotterbeck (der unbedingt verlängern soll) in puncto Ausstiegsklausel.
Der BVB sei nicht dazu bereit, die von Adeyemis Berater Jorge Mendes geforderte Höhe der Ausstiegsklausel zu akzeptieren. Unter anderem deshalb befänden sich beide Parteien derzeit in einer Verhandlungssituation, in der man nicht zueinander findet.
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Verhandlungen stocken! Was wird aus Karim Adeyemi?
Für die Borussia ergibt sich daraus mit fortschreitender Zeit ein gewisser Druck. Denn schließlich will man Adeyemi keinesfalls 2027 ablösefrei abgeben und daher könnte ein Verkauf in diesem Sommer Thema werden, sollte der deutsche Nationalspieler bis dahin nicht verlängert haben. Sky geht dabei davon aus, dass eine Ablösesumme in Höhe von um die 40 Millionen Euro bei einem Jahr Restvertragslaufzeit realistisch wäre.
Adeyemi, 2022 für 30 Millionen Euro von RB Salzburg gekommen, hat beim BVB derzeit keinen Stammplatz. Maximilian Beier hat ihm in der Dortmunder Offensive den Rang abgelaufen, Adeyemi kam zuletzt vermehrt nur als Joker von der Bank. Insgesamt steht der 24-Jährige diese Saison bei neun Toren und fünf Assists in 35 Einsätzen.
BVB, Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund
- 21. März, 18.30 Uhr BVB - Hamburger SV (Bundesliga)
- 4. April, 18.30 Uhr VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
- 11. April, 15.30 Uhr BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)
- 18. April, 15.30 Uhr TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.