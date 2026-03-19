"Eher Stillstand als ein Weiterkommen": Die Zukunft von einem Star des BVB ist weiterhin völlig unklar

Demnach liege ein neues Vertragsangebot des BVB auf dem Tisch, das Adeyemis Gehalt anheben und ihn in Sachen Einkommen "in eine ordentliche Riege aufsteigen" lassen würde.

Dabei wollen sich die Dortmunder Verantwortlichen allerdings nicht auf jegliche Forderungen einlassen - und Gleiches gelte im Gegensatz zu Felix Nmecha (der kürzlich verlängerte) und Nico Schlotterbeck (der unbedingt verlängern soll) in puncto Ausstiegsklausel.

Der BVB sei nicht dazu bereit, die von Adeyemis Berater Jorge Mendes geforderte Höhe der Ausstiegsklausel zu akzeptieren. Unter anderem deshalb befänden sich beide Parteien derzeit in einer Verhandlungssituation, in der man nicht zueinander findet.