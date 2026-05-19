Manchester United hat sich nach Julian Ryerson erkundigt. Das berichtet Sky. Ob daraus jedoch etwas Konkretes wird, hängt von vielen Faktoren ab, heißt es. Sollte es zu einem Transfer kommen, würde Dortmund mindestens 30 Millionen Euro für den noch bis 2028 unter Vertrag stehenden Norweger verlangen.
"Du weißt ja mehr als ich": Umworbener Star des BVB faucht Reporter an
Als Ryerson, der in dieser Saison 18 Torvorlagen in allen Pflichtspielen beisteuerte und mit 15 Assists in der Bundesliga nur von den beiden Bayern-Stars Michael Olise und Luis Diaz überboten wurde, am vergangenen Wochenende zu den Gerüchten um seine Person befragt wurde, entgegnete er einem Reporter: "Du bist ja richtig schlau. Du weißt ja mehr als ich. Ich habe ja zwei Jahre Vertrag hier. Also mehr Gedanken mache ich mir nicht."
Auch Dortmunds Sport-Geschäftsführer betitelte Wechselgerüchte um Ryerson schon vor einigen Wochen als "völligen Quatsch".
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Auch Barca schielt wohl auf Ryerson
Ryerson wurde im vergangenen Dezember auch schon mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Informationen des Pay-TV-Senders Sky zufolge habe es damals zwischen den Katalanen und dem 41-maligen Nationalspieler bereits Gespräche gegeben.
Der spanische Meister sucht dem Bericht zufolge nach einem günstigen Backup für Jules Kounde. Ist das Angebot an die Dortmunder gut, könnte Ryerson den Klub verlassen, hieß es damals.
Ryerson schon länger Teil von Spekulationen
Im Februar hieß es dann, dass anders als zuvor vermutet nicht die englische Premier League Ryersons bevorzugtes Ziel bei einem potenziellen Abgang sein soll. Vielmehr soll die italienische Serie A den Rechtsverteidiger reizen. Zuvor war noch berichtet worden, dass England oder Spanien mögliche Optionen darstellen könnten.
Ein Wechsel nach England käme den Berichten zufolge nur infrage, wenn kurzfristig bei einem Spitzenklub durch Verletzungen ein Bedarf entsteht. In der Praxis sei für Ryerson daher die italienische Liga "realistischer und möglicherweise auch verlockender". Konkrete Interessenten wurden allerdings nicht genannt.
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Ryerson bereits mit 143 Spielen für den BVB
Ryerson war im Januar 2023 für rund fünf Millionen Euro von Union Berlin nach Dortmund gewechselt und etablierte sich direkt in der Startelf. Er kann auf beiden Außenverteidigerpositionen eingesetzt werden.
Bislang kam er in 143 Pflichtspielen zum Einsatz. Dabei gelangen ihm sieben Tore und 24 Assists für die Borussia.
BVB, Spielplan: Die nächsten Termine von Borussia Dortmund
Termin Wettbewerb Spiel 18. Juli Testspiel Rot-Weiß Oberhausen vs. BVB 29. Juli Testspiel Cerezo Osaka vs. BVB 1. August Testspiel FC Tokyo vs. BVB
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.