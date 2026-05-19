"Du weißt ja mehr als ich": Umworbener Star des BVB faucht Reporter an

Als Ryerson, der in dieser Saison 18 Torvorlagen in allen Pflichtspielen beisteuerte und mit 15 Assists in der Bundesliga nur von den beiden Bayern-Stars Michael Olise und Luis Diaz überboten wurde, am vergangenen Wochenende zu den Gerüchten um seine Person befragt wurde, entgegnete er einem Reporter: "Du bist ja richtig schlau. Du weißt ja mehr als ich. Ich habe ja zwei Jahre Vertrag hier. Also mehr Gedanken mache ich mir nicht."

Auch Dortmunds Sport-Geschäftsführer betitelte Wechselgerüchte um Ryerson schon vor einigen Wochen als "völligen Quatsch".