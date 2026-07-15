Spaniens Mittelfeldspieler Fabian Ruiz hat seinem Mannschaftskameraden Marc Cucurella zu dessen großartiger Leistung im WM-Halbfinale gegen Frankreich (2:0) gratuliert – und dabei auch über dessen französischen Gegenspieler gespottet.
"Du hast ihn gefressen": Spanien-Stichelei gegen Bayern-Star Michael Olise?
In einem Video, das die spanische Nationalmannschaft nach dem siegreichen Duell mit Frankreich am Dienstagabend auf ihren offiziellen Social-Media-Kanälen postete, ist der überschwängliche Jubel der siegreichen Iberer zu sehen.
Im Zentrum: Marc Cucurella, der auf der linken Seite eine herausragende Partie in Arlington geboten hatte. "Was für ein verdammtes Spektakel", brüllte der neue Linksverteidiger Real Madrids unter anderem. Durch viele "Vamos"-Rufe ertönt die Stimme eines Mannschaftskameraden, mutmaßlich Fabian Ruiz, der Cucurella lobt: "Du hast ihn gefressen, hol ihn aus deiner Tasche."
Eine nette Stichelei mit Blick auf Cucurellas Gegenspieler in den 90 Minuten zuvor. Die Redewendung, "den Gegenspieler in die Tasche stecken", wird gerne verwendet, wenn ein Angreifer gegen einen Verteidiger keinen Stich gesehen hat.
Michael Olise sieht keinen Stich gegen Marc Cucurella
Es ist nicht eindeutig, um wen es geht, allerdings gibt es nur zwei Möglichkeiten: Frankreichs Superstars Michael Olise und Ousmane Dembele. Olise startete das Spiel im offensiven Mittelfeld, kam dort aber überhaupt nicht zurecht. Nach etwa 30 Minuten tauschte er mit Rechtsaußen Dembele die Position und traf dann auf der Außenbahn ständig auf Cucurella - aber auch gegen diesen sah er keinen Stich.
Nach gut 70 Minuten und seiner mit Abstand schwächsten Leistung bei dieser Weltmeisterschaft wechselte Frankreich-Trainer Didier Deschamps den Star des FC Bayern aus und brachte für ihn Rayan Cherki in die Partie.
Während Olise zu den großen Enttäuschungen des Spiels gehörte und ordentlich Kritik an seiner Leistung einstecken musste, zählte Cucurella zu den besten Akteuren der Begegnung. Bei MagentaTV zählte Experte Mats Hummels den 27-Jährigen gemeinsam mit Ruiz, Kapitän Rodri und Keeper Unai Simon zu den besten Spaniern und attestierte dem Quartett, "nahezu perfekt" gespielt zu haben.
- Getty Images
Marc Cucurella wechselt von Chelsea zu Real Madrid
Nach den Kabinen-Feierlichkeiten geht es für die Furia roja nun darum, sich auf das Endspiel am Sonntag in New York vorzubereiten. Der Gegner dann wird entweder Titelverteidiger Argentinien oder England sein. Ein Duell mit den Engländern wäre eine Neuauflage des EM-Endspiels aus dem Jahr 2024.
Im Anschluss an die WM steht für Cucurella das neue Abenteuer Real Madrid auf dem Programm. Der spanische Rekordmeister verpflichtete ihn vor wenigen Wochen für 60 Millionen Euro Ablöse vom FC Chelsea.
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