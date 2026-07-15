"Du hast ihn gefressen": Spanien-Stichelei gegen Bayern-Star Michael Olise?

In einem Video, das die spanische Nationalmannschaft nach dem siegreichen Duell mit Frankreich am Dienstagabend auf ihren offiziellen Social-Media-Kanälen postete, ist der überschwängliche Jubel der siegreichen Iberer zu sehen.

Im Zentrum: Marc Cucurella, der auf der linken Seite eine herausragende Partie in Arlington geboten hatte. "Was für ein verdammtes Spektakel", brüllte der neue Linksverteidiger Real Madrids unter anderem. Durch viele "Vamos"-Rufe ertönt die Stimme eines Mannschaftskameraden, mutmaßlich Fabian Ruiz, der Cucurella lobt: "Du hast ihn gefressen, hol ihn aus deiner Tasche."

Eine nette Stichelei mit Blick auf Cucurellas Gegenspieler in den 90 Minuten zuvor. Die Redewendung, "den Gegenspieler in die Tasche stecken", wird gerne verwendet, wenn ein Angreifer gegen einen Verteidiger keinen Stich gesehen hat.