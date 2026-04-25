Droht ihm das WM-Aus? DFB-Star unter sichtlichem Frust verletzt ausgewechselt

Kai Havertz musste im Premier-League-Spiel mit dem FC Arsenal gegen Newcastle United am Samstagabend nach gut einer halben Stunde verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Nachdem er in der Anfangsphase noch Arsenals Führungstor durch Eberechi Eze vorbereitet hatte, saß Havertz rund 20 Minuten später verletzt auf dem Boden. Wie sich der deutsche Nationalspieler wehgetan hatte, wurde in TV-Bildern zunächst nicht aufgelöst.

Havertz wurde auf dem Rasen sitzend für einige Momente von Arsenals Ärzteteam behandelt. Schließlich schlich der Offensivmann sichtlich frustriert und enttäuscht vom Feld, Sky-Experte Thomas Hitzlsperger spekulierte über eine Blessur in der Leistengegend. Für Havertz kam in der 34. Minute Viktor Gyökeres in die Partie.

Wie schwerwiegend die Verletzung des ehemaligen Leverkuseners ist, ist freilich noch nicht bekannt. Möglicherweise wird es in den Stunden nach der Partie eine erste Diagnose respektive Einschätzung geben.