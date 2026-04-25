Muss Bundestrainer Julian Nagelsmann nach Serge Gnabry bei der WM im Sommer möglicherweise auf einen weiteren prominenten Offensivspieler verzichten?
Droht ihm das WM-Aus? DFB-Star unter sichtlichem Frust verletzt ausgewechselt
Kai Havertz bei Arsenal verletzt ausgewechselt
Kai Havertz musste im Premier-League-Spiel mit dem FC Arsenal gegen Newcastle United am Samstagabend nach gut einer halben Stunde verletzungsbedingt ausgewechselt werden.
Nachdem er in der Anfangsphase noch Arsenals Führungstor durch Eberechi Eze vorbereitet hatte, saß Havertz rund 20 Minuten später verletzt auf dem Boden. Wie sich der deutsche Nationalspieler wehgetan hatte, wurde in TV-Bildern zunächst nicht aufgelöst.
Havertz wurde auf dem Rasen sitzend für einige Momente von Arsenals Ärzteteam behandelt. Schließlich schlich der Offensivmann sichtlich frustriert und enttäuscht vom Feld, Sky-Experte Thomas Hitzlsperger spekulierte über eine Blessur in der Leistengegend. Für Havertz kam in der 34. Minute Viktor Gyökeres in die Partie.
Wie schwerwiegend die Verletzung des ehemaligen Leverkuseners ist, ist freilich noch nicht bekannt. Möglicherweise wird es in den Stunden nach der Partie eine erste Diagnose respektive Einschätzung geben.
- AFP
Auf Serge Gnabry muss das DFB-Team bei der WM schon verzichten
Da Havertz' Reaktion auf eine ernsthaftere Verletzung hindeutete, droht möglicherweise eine Gefährdung seiner WM-Teilnahme. Zumal der 26-Jährige nach sehr langwierigen Verletzungsproblemen erst seit Mitte Januar wieder herangeführt wurde.
"Du verlierst sukzessive das Vertrauen in deinen Körper", meinte TV-Experte und Ex-Nationalspieler Hitzlsperger zu Havertz' neuerlicher Verletzung. Der Arsenal-Star gilt normalerweise als sicherer WM-Fahrer, könnte bei Nagelsmann nach dem Verlauf der März-Länderspiele für das Turnier im Sommer sogar als Stammbesetzung im Sturmzentrum des DFB-Teams eingeplant sein.
Entsprechend bitter wäre ein Ausfall von Havertz für die Weltmeisterschaft. Zumal Nagelsmann mit Bayern Münchens Serge Gnabry bereits sicher auf einen namhaften Offensivspieler verzichten muss. Gnabry hatte vor kurzem verkünden müssen, dass er aufgrund einer Adduktorenverletzung nicht bei der WM dabei sein kann.
Kai Havertz würde auch Arsenal enorm fehlen
Havertz war von Februar 2025 bis Januar 2026 beinahe durchgehend verletzungsbedingt ausgefallen. Zuletzt hatte er sich wieder in Arsenals Stammelf zurück gekämpft und zeigte kontinuierlich aufsteigende Form. Bei Deutschlands Testspielen gegen die Schweiz (4:3) und Ghana (2:1) durfte er jeweils von Beginn an ran, nachdem er zuvor im November 2024 letztmals für das DFB-Team hatte spielen können.
Bis zu Deutschlands erstem Gruppenspiel bei der WM gegen Curacao am 14. Juni sind es nur noch knapp sieben Wochen. Ein Ausfall Havertz' wäre derweil natürlich auch für Arsenal im Saisonfinale enorm bitter. In der Premier League kämpfen die Gunners mit Manchester City um den Meistertitel, in der Champions League steht für die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta kommende Woche das Halbfinalhinspiel gegen Atletico Madrid an.
- Getty Images Sport
Deutschlands Gruppenspiele bei der WM 2026
Datum
Spiel
14. Juni
Deutschland vs. Curacao
20. Juni
Deutschland vs. Elfenbeinküste
25. Juni
Deutschland vs. Ecuador