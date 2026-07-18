Im Spiel um Platz drei gegen Frankreich dominierte das Teams des deutschen Trainers lange Zeit, gab aber fast noch eine Vier-Tore-Führung aus der Hand: Am Ende rettete sich England durch ein 6:4 (4:0) über die Ziellinie. Frankreich bewies Moral, doch die Ära Didier Deschamps ging mit einer Enttäuschung zu Ende.
Dreierpack Saka, historischer Mbappe: England gewinnt Zehn-Tore-Wahnsinn gegen Frankreich
Frankreich mit zwei Gesichtern: Comeback nach Horror-Hälfte
Declan Rice (3.), Ezri Konsa (18.) und Bukayo Saka (37., 45.+1) sorgten für ein Novum in der Historie Frankreichs. Nie zuvor hatte die stolze Fußballnation bei einem WM-Spiel vier Gegentreffer in nur einer Halbzeit kassiert und erst einmal in einem Pflichtspiel überhaupt.
Nach der Pause veränderte sich das Spiel: Kylian Mbappé (48., 66.) sowie Bradley Barcola (54.) verkürzten. Mit jetzt 22 WM-Toren löste Mbappé Weltmeister Lionel Messi als Rekordschütze ab. Saka erhöhte per Foulelfmeter mit seinem dritten Treffer des Spiels (87.), Ousmane Dembelé verkürzte noch einmal (90.+6), ehe der eingewechselte Jude Bellingham für die Entscheidung sorgte (90.+8).
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Bellingham und Kane auf der Bank: Rice macht den Auftakt
Trotz des Erfolgs wird Tuchel abermals unangenehme Fragen beantworten müssen. Bereits im Halbfinale gegen Argentinien hatte England nach Führung nachgelassen. Im Duell mit Frankreich genügte selbst ein 4:0 zur Halbzeit nicht für ein souveränes Ende.
Dabei stimmten in einem Spiel, das laut Tuchel "niemand spielen wollte", zunächst Einsatz und Moral. Auch ohne Jude Bellingham und Harry Kane, die zunächst auf der Bank saßen, gaben die Engländer das Tempo vor. Rice durfte bei seinem Treffer ungehindert durchs Mittelfeld spazieren, gegen seinen platzierten Schlenzer war Frankreichs Torhüter Mike Maignan chancenlos.
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Deschamps blickt auf "magische und schwierige Momente" zurück
Deschamps blickte in der Seitenlinie finster. Der Weltmeistertrainer von 2018 hört nach diesem Turnier auf, Zinedine Zidane steht bereits als Nachfolger in den Startlöchern. "Die französische Nationalmannschaft wird mir fehlen", hatte Deschamps wehmütig vor dem Spiel gesagt: "Ich hatte das Privileg, 14 Jahre lang magische, aber auch schwierige Momente zu erleben."
2022 hatte er das WM-Finale gegen Lionel Messis Argentinier verloren, in diesem Jahr galten die Franzosen als Top-Favorit.
Doch im Halbfinale wurden sie vom sehr effizienten Europameister Spanien jäh gestoppt. Das Spiel um Platz drei sei dennoch wichtig, sagte Deschamps: "Wenn man für Frankreich spielt, hat man Pflichten. Wir werden alles tun, damit dieses Spiel gut verläuft."
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Deschamps rüttelt Frankreich wach, Saka und Bellingham retten England
Davon war bei schwierigen äußeren Bedingungen mit hohen Temperaturen und extremer Luftfeuchtigkeit zunächst nichts zu sehen. Die Anfangsphase gehörte klar den Engländern, die sich schnell mit dem zweiten Treffer belohnten. Diesmal war Konsa nach einer Ecke von Rice erfolgreich.
Die Franzosen, die immerhin mit Mbappé und Michael Olise gestartet waren, wirkten völlig ratlos. Mbappé strahlte zwar etwas Gefahr aus, verweigerte aber die Defensivarbeit. Nach einem Ballverlust des Kapitäns veredelte Saka einen Konter und traf unmittelbar vor der Pause erneut.
Deschamps reagierte mit vier Wechseln auf die desolate Leistung und rüttelte sein Team damit wach. Mbappé und Barcola ließen Frankreich auf eine irre Aufholjagd hoffen.
England taumelte, fand kaum noch Entlastung und beschränkte sich wie im Halbfinale nur auf die Defensive. Selbst als Saka vom Punkt zum 5:3 traf, wurde weiter gezittert. Erst Bellinghams Solo nach Dembeles abermaligem Anschlusstreffer besiegelte Englands Sieg.
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