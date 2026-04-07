Borussia Dortmund ist angeblich an drei internationalen Top-Talenten interessiert. Das berichtet Sky. Demnach geht es um Edvin Austbö von Viking Stavanger, Diego Moreira von Racing Straßburg und Abdelhamid Ait Boudlal von Stade Rennes.
Drei talentierte Shooting-Stars: BVB will angeblich auf internationalem Transfer-Markt zuschlagen
- IMAGO / Bildbyran
Bei Austbö sei es aber vor allem der Spieler, dem viel an einem Transfer gelegen sei, um den nächsten Karriereschritt zu gehen. Der 20-jährige Linksaußen hat von seinem Klub ein Preisschild von 18 Millionen Euro umgehängt bekommen, was den zuvor interessierten Hamburger SV aus dem Rennen gebracht habe.
Moreira lieferte bereits elf Scorerpunkte bei Racing
Noch teurer soll Diego Moreira sein. Der Belgier sammelte in dieser Saison in 33 Pflichtspielen für Straßburg bereits elf Scorerpunkte - und kostet deshalb angeblich mindestens 30 Millionen Euro. Der 21-Jährige aus dem linken Mittelfeld wechselte im Sommer 2024 vom FC Chelsea zu Racing und schaffte dort in dieser Saison seinen endgültigen Durchbruch.
Ait Boudlal als Alternative für die Abwehrzentrale
Ebenfalls in der Ligue 1 ist Ait Boudlal unterwegs. Der 19 Jahre alte Innenverteidiger stand bereits in 14 Liga-Spielen in dieser Saison für Rennes auf dem Platz und debütierte im November für die Nationalmannschaft Marokkos. Sein Marktwert liegt bei zehn Millionen Euro.
Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund:
11.04., 15.30 Uhr: Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen
18.04., 15.30 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund
26.04., 17.30 Uhr: Borussia Dortmund - SC Freiburg
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.