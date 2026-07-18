Die Tore für das Team von Cheftrainer Niko Kovac erzielten Neuzugang Justin Lerma (45.), der zur Halbzeit eingewechselte Torjäger Serhou Guirassy (55.) sowie U23-Spieler Takato Yamamoto (78.). Rot-Weiß Oberhausen hatte durch Timur Kesim (5.) die frühe Führung erzielt.

Der 18-Jährige Lerma, der für rund vier Millionen Euro vom ecuadorianischen Erstligisten Independiente geholt wurde, leitete seinen Treffer selbst ein: Nach einem Ballgewinn an der eigenen Grundlinie setzte er den Angriff in Gang, kombinierte sich nach vorne und vollendete schließlich nach einem abgeblockten Abschluss von Mathis Albert sicher ins lange Eck.



