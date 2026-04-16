"Direkter Einfluss auf das Endergebnis": FC Barcelona schon wieder mit offizieller Beschwerde bei der UEFA

Der FC Barcelona hat zwei Tage nach dem emotionalen Champions-League-Aus erneut Beschwerde bei der Europäischen Fußball-Union UEFA eingereicht.

Nachdem der Protest des Klubs von Cheftrainer Hansi Flick gegen eine Handspielsituation im Viertelfinal-Hinspiel gegen Atletico Madrid abgewiesen worden war, erklärte der spanische Meister am Donnerstag in einer Stellungnahme, dass mehrere Schiedsrichterentscheidungen in beiden Spielen des Duells, das Ligarivale Atlético in der Addition aus Hin- und Rückspiel 3:2 gewann, "nicht den Spielregeln entsprachen".