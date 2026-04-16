Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
SID

"Direkter Einfluss auf das Endergebnis": FC Barcelona schon wieder mit offizieller Beschwerde bei der UEFA

Champions League
Barcelona
Atletico Madrid - Barcelona

Bereits am Verlauf des Hinspiels hatten die Katalanen etwas auszusetzen. Nun reichen sie auch nach dem Rückspiel eine Beschwerde ein.

Der FC Barcelona hat zwei Tage nach dem emotionalen Champions-League-Aus erneut Beschwerde bei der Europäischen Fußball-Union UEFA eingereicht.

Nachdem der Protest des Klubs von Cheftrainer Hansi Flick gegen eine Handspielsituation im Viertelfinal-Hinspiel gegen Atletico Madrid abgewiesen worden war, erklärte der spanische Meister am Donnerstag in einer Stellungnahme, dass mehrere Schiedsrichterentscheidungen in beiden Spielen des Duells, das Ligarivale Atlético in der Addition aus Hin- und Rückspiel 3:2 gewann, "nicht den Spielregeln entsprachen".

  • FC Barcelona: "Erheblicher sportlicher und finanzieller Schaden"

    Barcelona beklagte "fehlerhafte Anwendung der Regeln und unzureichendes Eingreifen des Video-Schiedsrichterassistenten (VAR) in eindeutig wichtigen Situationen". Der katalanische Klub, der beide Spiele nach den Platzverweisen von Pau Cubarsi und Eric Garcia mit zehn Spielern beendete, sieht sich in mehreren strittigen Entscheidungen benachteiligt, darunter zwei potenziellen Elfmetersituationen, die keinen VAR-Eingriff auslösten.

    "Die Häufung dieser Fehler hatte einen direkten Einfluss auf den Spielverlauf und das Endergebnis der Begegnung und verursachte dem Verein erheblichen sportlichen und finanziellen Schaden", fügte der spanische Meister hinzu. Der FC Barcelona erklärte, der Klub bekräftige seine bereits an die UEFA gerichteten Forderungen und biete an, mit der Organisation zusammenzuarbeiten, um das Schiedsrichtersystem zu verbessern und eine strengere, fairere und transparentere Anwendung der Regeln zu gewährleisten.

    • Werbung
  • Joan Laporta AFP/Josep Lago

    Barca-Präsident Laporta: Schiri-Leistung eine "unerträgliche Schande"

    Am Dienstag hatte die UEFA die ursprüngliche Beschwerde des fünfmaligen Champions-League-Siegers wegen eines Handspiels von Atletico-Verteidiger Marc Pubill beim Abstoß im Hinspiel, das sein Team mit 2:0 gewann, als unzulässig zurückgewiesen.

    Vereinspräsident Joan Laporta nannte die Schiedsrichterleistung beim 2:1-Sieg im Rückspiel in Madrid am Dienstagabend eine "unerträgliche Schande" und kündigte eine erneute Beschwerde an.

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL