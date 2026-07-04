Dietmar Hamann hat sich in die mittlerweile lange Liste von Ex-Nationalspielern eingereiht, die den zurückgetretenen Bundestrainer Julian Nagelsmann für dessen Anteil an der Desaster-WM 2026 kritisieren.
Dietmar Hamann ist verständnislos wegen einer Nagelsmann-Entscheidung: "Für mich der größte Fehler"
Im 'TOMorrow Business Podcast' resignierte der Vizeweltmeister von 2002 unter anderem: "Ich bin wenig überrascht über das, was passiert ist. Bin ich enttäuscht? Nein, weil ich es irgendwo schon erwartet habe."
Das Aus im Sechzehntelfinale gegen Außenseiter Paraguay (3:4 n.E.) habe ihren Ursprung bereits in zahlreichen Entscheidungen der vergangenen Jahre gehabt, so Hamann. Man habe "nicht die Voraussetzungen geschaffen, eine erfolgreiche WM zu spielen. Es wurden im Vorfeld Fehler gemacht. Und während der WM hat man nur noch versucht, den Teppich zu flicken."
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Hamann hat Verdacht zur Neuer-Rückkehr
An Nagelsmanns Führungs- und Kommunikationsstil sowie seinen Personalentscheidungen häufte sich in den vergangenen Wochen die Kritik, nach dem WM-Aus explodierte sie. Fans und Medien knöpften sich den 38-Jährigen vor und auch prominente Ex-Spieler wie Pierre Littbarski, Stefan Effenberg oder Mats Hummels forderten ihn mehr oder weniger deutlich zum Rücktritt auf. Diesen vollzog Nagelsmann am Freitag.
Hamann warf dem ehemaligen Bayern-Coach unter anderem die Rückholaktion Manuel Neuers vor. Der 40 Jahre alte Schlussmann ersetzte zur Endrunde Oliver Baumann. Für Hamann war dies eine "reine Verzweiflungstat. Er hat gemerkt, dass ihm die Fälle davonschwimmen und dass er nicht die Unterstützung der Mannschaft und der Öffentlichkeit hat. Dann hat er sich gedacht: Jetzt geht es nur noch mit Neuer, weil er in der Lage ist, drei Spiele im Alleingang zu entscheiden. Ob er dazu in der Lage ist, weiß ich nicht. Aber die Hoffnung hast du. Das war für mich der größte Fehler."
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Hamann kritisiert DFB für Nagelsmann-Verlängerung
Überhaupt sei die Amtszeit Nagelsmanns "katastrophal" gewesen: "Wenn man auf die zweieinhalb, drei Jahre zurückschaut, kann man die guten Spiele an einer Hand abzählen. Wir sind jetzt nicht besser, als wir vor drei Jahren waren", so Hamann. Bei der Weltmeisterschaft sei das DFB-Team "drei Mal klar unterlegen gewesen".
Hamann warf dem DFB zudem vor, Nagelsmanns Vertrag "ohne Not und Grund" bis 2028 verlängert zu haben. Auch die Europameisterschaft 2024 ließ er nicht als Argument pro Nagelsmann gelten. Denn: "Wir haben eine durchschnittliche EM gespielt. Wir haben ein gutes Spiel gemacht [in der Gruppe gegen Schottland] und ein ordentliches gegen die Spanier." Das Aus gegen die Seleccion im Viertelfinale sei dann von der berühmten Cucurella-Handspielszene übertüncht worden und man habe sich zum "moralischen Europameister" aufgeschwungen.
Zwei Jahre später steht der DFB nun also vor einem Scherbenhaufen und einem Neuanfang. Auf dem Posten des Bundestrainers soll dieser von Jürgen Klopp vollzogen werden. Der Red-Bull-Fußballchef gilt als Wunschkandidat der Verbandsspitze und bekundete selbst bereits öffentlich Interesse an der Nagelsmann-Nachfolge.
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