Dietmar Hamann ist verständnislos wegen einer Nagelsmann-Entscheidung: "Für mich der größte Fehler"

Überhaupt sei die Amtszeit Nagelsmanns "katastrophal" gewesen: "Wenn man auf die zweieinhalb, drei Jahre zurückschaut, kann man die guten Spiele an einer Hand abzählen. Wir sind jetzt nicht besser, als wir vor drei Jahren waren", so Hamann. Bei der Weltmeisterschaft sei das DFB-Team "drei Mal klar unterlegen gewesen".

Hamann warf dem DFB zudem vor, Nagelsmanns Vertrag "ohne Not und Grund" bis 2028 verlängert zu haben. Auch die Europameisterschaft 2024 ließ er nicht als Argument pro Nagelsmann gelten. Denn: "Wir haben eine durchschnittliche EM gespielt. Wir haben ein gutes Spiel gemacht [in der Gruppe gegen Schottland] und ein ordentliches gegen die Spanier." Das Aus gegen die Seleccion im Viertelfinale sei dann von der berühmten Cucurella-Handspielszene übertüncht worden und man habe sich zum "moralischen Europameister" aufgeschwungen.

Zwei Jahre später steht der DFB nun also vor einem Scherbenhaufen und einem Neuanfang. Auf dem Posten des Bundestrainers soll dieser von Jürgen Klopp vollzogen werden. Der Red-Bull-Fußballchef gilt als Wunschkandidat der Verbandsspitze und bekundete selbst bereits öffentlich Interesse an der Nagelsmann-Nachfolge.