"Die Vorwürfe werden noch Jahre anhalten": Thomas Tuchel wird nach Englands WM-Aus zerlegt

Es werden ungemütliche Tage werden, aber Tuchel war ohnehin erst einmal in Schockstarre. Später verteidigte er dann das Umstellen auf eine Fünferkette, er sagte aber auch: "Millionen Hobby-Coaches werden es besser wissen."

Auch Harry Kane starrte nach dem Abpfiff noch minutenlang vor sich hin und war zu keinerlei Bewegung mehr fähig. "Mir tut es leid für die Jungs, die ganze Mannschaft, die Fans", sagte der Bayern-Star. "Wir haben ein gutes Spiel gemacht, haben irgendwie versucht, das 1:0 durchzubringen. Wir haben alles gegeben, Blut, Schweiß und Tränen - aber es hat nicht gereicht."

Für das Spiel um Platz drei am Samstag gegen die ebenfalls bitter enttäuschten Franzosen werden sich die Engländer noch einmal motivieren müssen. Es wird ihnen sehr schwer fallen. "Es gab viele Stolpersteine auf dem Weg und viel zu viele Demütigungen im Laufe der Jahre", schrieb der Telegraph. "Aber als England fünf Minuten vor Schluss in einem WM-Halbfinale führte, hatte man das Gefühl, dass es diesmal vielleicht anders sein könnte." Am Ende aber blieb England eben England.