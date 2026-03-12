"Die UEFA wird feststellen, dass ...": Dem FC Bayern München droht bei Joshua Kimmich und Michael Olise der Worst Case

Kimmich und Olise hatten sich kurz nacheinander bei Standardsituationen und dem Stand von 6:0 ihre dritte Verwarnung im laufenden Wettbewerb abgeholt und verpassen dadurch das höchstwahrscheinlich bedeutungslose Rückspiel am kommenden Mittwoch. Ein für die Bayern ausnahmsweise zu verschmerzender Ausfall der Schlüsselspieler, die nun nach aktuellem Stand der Dinge ohne Sorgen in ein potenzielles Viertelfinale gegen Real Madrid oder Manchester City gehen können.

Doch geht es nach Gräfe, werden beide zumindest das Hinspiel verpassen, sollten die Bayern erwartungsgemäß in die Runde der letzten acht Teams einziehen. Der 52-Jährige verwies auf die UEFA-Disziplinarordnung, in der es heißt, dass zusätzliche Sperren, wie sie einst Sergio Ramos im Jahr 2019 ereilte, nur bei "klarer absichtlicher Erlangung einer Gelben oder Roten Karte" verhängt werden. "Nun ist das mit Absicht genauso schwierig zu belegen wie beim Handspiel, da man nicht in die Köpfe hineinschauen kann, aber deshalb gibt es eine indirekte Beweisführung", schrieb Gräfe auf Twitter.