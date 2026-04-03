Am kommenden Wochenende trifft der FC Bayern München in der Bundesliga auswärts auf den SC Freiburg. FCB-Trainer Vincent Kompany zollte dem kommenden Gegner großen Respekt und betonte, warum die Breisgauer ein ernstzunehmender Gegner sind.
"Die meisten schaffen das oft nicht": Vincent Kompany hält besondere Rede auf deutschen Bundesligisten
Da auf der Pressekonferenz am Karfreitag noch keinen Fragen zum nächsten Spiel gestellt wurde, übernahm Kompany kurzerhand selbst und sagte: "Ich werde noch eine Frage selbst beantworten, weil wir nicht viel über Freiburg geredet haben. Wir haben Freiburg geschaut. Es ist eine Mannschaft mit Intensität, die zu Hause ganz, ganz stark ist und auch Jungs hat, die im Moment volles Vertrauen haben und Tore machen und die glaube ich vor der wichtigsten Woche in der Geschichte des Vereins stehen."
Die derzeit achtplatzierten Freiburger bekommen es nach dem Duell mit dem deutschen Rekordmeister innerhalb von einer Woche im Viertelfinale der Europa League mit dem spanischen Vertreter Celta Vigo zu tun.
Ein Einzug ins Halbfinale wäre für den SCF erneut historisch. Bereits die Qualifikation für die Runde der letzten Acht hatte Freiburg in einem internationalen Wettbewerb noch nicht geschafft. Dazwischen liegt noch das Spiel beim 1. FSV Mainz 05.
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Kompany beeindruckt vom SC Freiburg
Kompany fuhr fort: "Was mich beeindruckt hat, dass sie trotz dieses Spielkalenders sehr stabil geblieben sind. Die meisten Vereine schaffen das oft nicht, in Europa und dann auch noch in der Bundesliga stabil zu sein."
Der Belgier weiter: "Das zeigt, wie dieser Verein arbeitet. Ich finde, sie sind immer ein gutes Beispiel. Der junge Trainer hat mit ähnlichen Ideen, aber seinem persönlichen Touch dem Verein weitergeholfen. Wenn ich ein schwieriges Auswärtsspiel in der Bundesliga auf dem Zettel habe, dann gehört dieses Spiel dazu. Wir werden dafür viel Energie und Kräfte brauchen."
Kane fehlt Bayern in Freiburg
Verzichten müssen die Bayern dort jedoch auf Stürmer Harry Kane. "Schön ist es nicht. Ich hätte ihn gerne dabeigehabt, aber Stand heute geht das nicht", sagte Kompany. Für das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Real Madrid am Dienstag sei er "trotzdem positiv".
Kane habe bis zum vergangenen Sonntag bei der englischen Nationalmannschaft "gut trainiert", berichtete Kompany, dann habe er "irgendwann sein Sprunggelenk gespürt". Davon abgesehen sei sein Kader "ungefähr so, wie er sein muss vor den großen Spielen".
Die zuletzt angeschlagenen Manuel Neuer, Jamal Musiala, Alphonso Davies, Aleksandar Pavlovic, Hiroki Ito und Jonas Urbig seien einsatzbereit, berichtete Kompany. Was "die Minuten angeht", habe er noch keine Entscheidung getroffen. "Wer anfangen kann, werden wir sehen."
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FC Bayern: Die nächsten Spiele
- Samstag, 4. April, 15.30 Uhr: SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)
- Dienstag, 7. April, 21 Uhr: Real Madrid - FC Bayern (Champions League)
- Samstag, 11. April, 18.30 Uhr: FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.