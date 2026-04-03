"Die meisten schaffen das oft nicht": Vincent Kompany hält besondere Rede auf deutschen Bundesligisten

Da auf der Pressekonferenz am Karfreitag noch keinen Fragen zum nächsten Spiel gestellt wurde, übernahm Kompany kurzerhand selbst und sagte: "Ich werde noch eine Frage selbst beantworten, weil wir nicht viel über Freiburg geredet haben. Wir haben Freiburg geschaut. Es ist eine Mannschaft mit Intensität, die zu Hause ganz, ganz stark ist und auch Jungs hat, die im Moment volles Vertrauen haben und Tore machen und die glaube ich vor der wichtigsten Woche in der Geschichte des Vereins stehen."

Die derzeit achtplatzierten Freiburger bekommen es nach dem Duell mit dem deutschen Rekordmeister innerhalb von einer Woche im Viertelfinale der Europa League mit dem spanischen Vertreter Celta Vigo zu tun.

Ein Einzug ins Halbfinale wäre für den SCF erneut historisch. Bereits die Qualifikation für die Runde der letzten Acht hatte Freiburg in einem internationalen Wettbewerb noch nicht geschafft. Dazwischen liegt noch das Spiel beim 1. FSV Mainz 05.