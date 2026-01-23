Saudi-Arabien will seinen Traum von der Verpflichtung von Real Madrids Vinicius Junior offenbar vehement weiter verfolgen und im kommenden Sommer einen groß angelegten, neuen Anlauf starten.
Die Gespräche sollen seit über einem Jahr andauern! Verlässt Vinicius Junior Real Madrid für ein Milliarden-Angebot?
Saudi-Arabien will Vinicius wohl erneut mit Milliarden-Angebot locken
Wie der renommierte Sportjournalist Ben Jacobs berichtet, ist die Verpflichtung von Vinicius für die Verantwortlichen der Saudi Pro League eines der obersten Ziele für den Sommer. Demnach soll mit Al-Ahli einer der saudi-arabischen Spitzenklubs derzeit der Top-Kandidat darauf sein, Vinicius unter Vertrag zu nehmen.
Die Saudi Pro League will aus der angeknacksten Beziehung zwischen Vinicius und Real Profit schlagen und hofft wohl, den Brasilianer mit einem enorm lukrativen Angebot von einem Wechsel zu überzeugen. Bereits 2024 warb Saudi-Arabien um Vinicius und soll dem Offensivspieler seinerzeit einen Fünfjahresvertrag geboten haben, der ihm insgesamt eine Milliarde Euro einbringen würde. Mit dem gleichen astronomischen Verdienst würde Al-Ahli Vinicius auch diesmal locken, schreibt Jacobs. Im Hintergrund sollen die Gespräche zwischen der Spielerseite und der Saudi Pro League seit mehr als einem Jahr andauern.
- Getty Images Sport
Wechsel nach Saudi-Arabien? Vinicius hat Vertrag bei Real Madrid weiterhin nicht verlängert
Vinicius' Vertrag bei Real läuft 2027 aus. Die Madrilenen arbeiten schon lange an einer Verlängerung, die der brasilianische Nationalspieler zwischenzeitlich auch schon angekündigt hatte. Doch eine Unterschrift wurde weiterhin nicht gesetzt, eine Einigung steht aus. Berichten zufolge sind unter anderem die enorm hohen Gehaltsforderungen von Vinicius ein Grund dafür. Sollte der Topstar weiterhin nicht verlängern, wäre Real im Sommer sogar gezwungen, sich Gedanken über einen Verkauf zu machen. Schließlich will man Vinicius sicher nicht ein Jahr später ablösefrei abgeben.
Erschwert wurde die Situation durch das angeblich schwierige Verhältnis zwischen Vinicius und dem kürzlich entlassenen Trainer Xabi Alonso, das Wechselspekulationen zusätzlich schürte und dafür sorgte, dass die Vertragsverhandlungen vorübergehend ausgesetzt wurden. Nach seiner Auswechslung im Clasico gegen Barcelona im Oktober hatte Vinicius mit seiner wütenden Reaktion gegenüber Alonso für Schlagzeilen gesorgt und offen hörbar mit Abschied gedroht.
Alonso ist zwar mittlerweile weg und wurde durch Alvaro Arbeloa ersetzt - dann ist da aber auch noch die mittlerweile komplizierte Beziehung zwischen Vinicius und den Fans der Königlichen. Mehrfach richtete sich der Unmut der Anhänger zuletzt gegen den 25-Jährigen, regelmäßig bekam er im Bernabeu Pfeifkonzerte zu hören. Kurz vor Weihnachten hatte er nach Pfiffen eine vielsagende Maßnahme in den Sozialen Medien ergriffen.
Jüngst, nachdem er beim 2:0-Sieg gegen Levante vergangenes Wochenende mal wieder gnadenlos ausgebuht wurde, soll Vinicius laut der spanischen Zeitung El Periodico dann seinem Umfeld mitgeteilt haben: "Ich will nicht dort spielen, wo sie mich nicht haben wollen."
Vinicius versöhnte sich mit den Fans von Real Madrid
Unter der Woche in der Champions League gab es dann aber mal wieder einen Lichtblick. Beim 6:1-Sieg gegen die AS Monaco überragte Vinicius mit einem Tor und drei Assists. Von den Fans im heimischen Stadion wurde er gefeiert, versöhnte sich mit ihnen.
"Die letzten Tage waren sehr schwierig für mich, für meine Mitspieler, aber besonders für mich wegen der Pfiffe und all der negativen Äußerungen über mich", gab Vinicius nach der Partie zu. Mitspieler Jude Bellingham freute sich über den möglichen Neustart von Vinicius unter Neu-Trainer Arbeloa: "Ich glaube, er ist ein Spieler, der aufblüht, wenn er Liebe bekommt. Man konnte heute sehen, wie sich die Stimmung ihm gegenüber verändert hat."
- Getty Images Sport
Vinicius Junior bei Real Madrid: Seine Leistungsdaten in dieser Saison
- Einsätze: 30
- Tore: 7
- Assists: 11