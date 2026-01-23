Die Gespräche sollen seit über einem Jahr andauern! Verlässt Vinicius Junior Real Madrid für ein Milliarden-Angebot?

Vinicius' Vertrag bei Real läuft 2027 aus. Die Madrilenen arbeiten schon lange an einer Verlängerung, die der brasilianische Nationalspieler zwischenzeitlich auch schon angekündigt hatte. Doch eine Unterschrift wurde weiterhin nicht gesetzt, eine Einigung steht aus. Berichten zufolge sind unter anderem die enorm hohen Gehaltsforderungen von Vinicius ein Grund dafür. Sollte der Topstar weiterhin nicht verlängern, wäre Real im Sommer sogar gezwungen, sich Gedanken über einen Verkauf zu machen. Schließlich will man Vinicius sicher nicht ein Jahr später ablösefrei abgeben.

Erschwert wurde die Situation durch das angeblich schwierige Verhältnis zwischen Vinicius und dem kürzlich entlassenen Trainer Xabi Alonso, das Wechselspekulationen zusätzlich schürte und dafür sorgte, dass die Vertragsverhandlungen vorübergehend ausgesetzt wurden. Nach seiner Auswechslung im Clasico gegen Barcelona im Oktober hatte Vinicius mit seiner wütenden Reaktion gegenüber Alonso für Schlagzeilen gesorgt und offen hörbar mit Abschied gedroht.

Alonso ist zwar mittlerweile weg und wurde durch Alvaro Arbeloa ersetzt - dann ist da aber auch noch die mittlerweile komplizierte Beziehung zwischen Vinicius und den Fans der Königlichen. Mehrfach richtete sich der Unmut der Anhänger zuletzt gegen den 25-Jährigen, regelmäßig bekam er im Bernabeu Pfeifkonzerte zu hören. Kurz vor Weihnachten hatte er nach Pfiffen eine vielsagende Maßnahme in den Sozialen Medien ergriffen.

Jüngst, nachdem er beim 2:0-Sieg gegen Levante vergangenes Wochenende mal wieder gnadenlos ausgebuht wurde, soll Vinicius laut der spanischen Zeitung El Periodico dann seinem Umfeld mitgeteilt haben: "Ich will nicht dort spielen, wo sie mich nicht haben wollen."