"Jetzt werden sie ihm nichts mehr durchgehen lassen": Vinicius Junior steht mal wieder im Kreuzfeuer der Kritik

Im ersten Heimspiel unter dem Nachfolger des entlassenen Xabi Alonso ließen die Anhänger ihrem Frust freien Lauf. Sie pfiffen ihre Stars beim Aufwärmen und nach einer enttäuschenden ersten Halbzeit aus, neben Jude Bellingham bekam vor allem Vinicius die Wut zu spüren.

"Das Bernabeu verehrte ihn, und jetzt werden sie ihm nichts mehr durchgehen lassen", schrieb die Marca, durch den Sieg habe Real immerhin "den Zorn des Bernabeu" überstanden.

Vinicius war unter anderem ein schwieriges Verhältnis zu Alonso nachgesagt worden. Arbeloa, der sich mit Real in seinem ersten Spiel im Pokal beim Zweitligisten Albacete Balompie (2:3) blamiert hatte, verteidigte seinen Schützling. "Er ist furchtlos, hat Charakter und diesen Verein mit allen Mitteln verteidigt", sagte der Coach, der 25-Jährige werde für Real noch "viele Titel gewinnen, so wie er es bereits getan hat".