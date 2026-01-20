Vinicius Junior denkt angeblich über einen Abschied von Real Madrid nach, nachdem ihn die Fans der Königlichen in den vergangenen Wochen schwer unter Beschuss genommen haben. Der Brasilianer wurde in den letzten drei Heimpartien im Santiago Bernabeu von einem Teil der Anhänger ausgepfiffen, wobei es am Samstag beim 2:0 gegen Levante besonders schlimm war.
"Will nicht dort spielen, wo sie mich nicht haben wollen": Vinicius Junior ist angeblich offen für Abschied von Real Madrid
- Getty Images
Starker Formabfall bei Vinicius Junior
Schon während des Aufwärmens pfiffen die Real-Fans, genau wie bei der Verkündung der Mannschaftsaufstellung. Vinicius reagierte äußerst emotional und war schon vor dem Anpfiff im Spielertunnel den Tränen nahe. TV-Bilder zeigen, dass ihn Kylian Mbappe zu trösten versucht, während Vini Jr. sein Gesicht in seinen Händen vergräbt.
Die Fans nehmen einem ihrer Top-Stars die schwachen Leistungen der vergangenen Wochen übel, die auch zur Trennung von Coach Xabi Alonso geführt haben. In den vergangenen zwölf Liga-Spielen blieb Vini Jr. ohne eigenen Treffer und lieferte nur zwei Assists. In den ersten acht LaLiga-Duellen der Saison kam er noch auf insgesamt neun Scorerpunkte.
- Getty Images
Vini Jr. fordert angeblich satte Gehaltserhöhung
Die Ablehnung durch die eigenen Fans habe Spuren beim Brasilianer hinterlassen. Laut der spanischen Zeitung El Periodico habe er nach dem Levante-Match seinem Umfeld mitgeteilt: "Ich will nicht dort spielen, wo sie mich nicht haben wollen."
Sein Vertrag bei Real läuft noch bis zum Sommer 2027. Die Bemühungen des Vereins, die Zusammenarbeit vorzeitig zu verlängern, waren bislang erfolglos. Angeblich fordert Vinicius Junior eine satte Gehaltserhöhung, die Real bislang nicht zahlen möchte. Sportlich gesehen lieferte Vinicius zuletzt wenig Argumente, warum der Klub noch mehr Geld für ihn ausgeben sollte.
Real will ablösefreien Abgang von Vini Jr. verhindern
Er wurde bereits in den letzten Jahren immer wieder mit einem lukrativen Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht, doch ob der 25-Jährige nun schon in die Saudi Pro League gehen möchte, ist fraglich. Auch englische Top-Klubs sollen seine Situation angeblich genau beobachten. Ein ablösefreier Abgang im Sommer 2027 wäre für Real das denkbar ungünstigste Szenario, das die Königlichen unbedingt vermeiden wollen.
Die Zahlen von Vinicius Junior bei Real Madrid in der Saison 25/26:
- Spiele: 29
- Spielminuten: 2202
- Tore: 6
- Assists: 8