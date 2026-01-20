"Will nicht dort spielen, wo sie mich nicht haben wollen": Vinicius Junior ist angeblich offen für Abschied von Real Madrid

Schon während des Aufwärmens pfiffen die Real-Fans, genau wie bei der Verkündung der Mannschaftsaufstellung. Vinicius reagierte äußerst emotional und war schon vor dem Anpfiff im Spielertunnel den Tränen nahe. TV-Bilder zeigen, dass ihn Kylian Mbappe zu trösten versucht, während Vini Jr. sein Gesicht in seinen Händen vergräbt.

Die Fans nehmen einem ihrer Top-Stars die schwachen Leistungen der vergangenen Wochen übel, die auch zur Trennung von Coach Xabi Alonso geführt haben. In den vergangenen zwölf Liga-Spielen blieb Vini Jr. ohne eigenen Treffer und lieferte nur zwei Assists. In den ersten acht LaLiga-Duellen der Saison kam er noch auf insgesamt neun Scorerpunkte.