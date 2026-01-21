"Er ist ein Spieler, der aufblüht, wenn er Liebe bekommt": Vinicius Junior versöhnt sich mit den Fans von Real Madrid

Vinicius und andere Spieler waren zuletzt von ihren eigenen Fans ausgepfiffen worden, ehe die Real-Stars am Dienstagabend mit einem 6:1 (2:0) in der Champions League gegen die AS Monaco für Wiedergutmachung sorgten.

Besonders "Vini Jr." glänzte hierbei, engagierte sich in der Defensive, heimste dafür Szenenapplaus ein und steuerte obendrein drei Vorlagen und einen Treffer (63.) bei.