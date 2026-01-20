"Er hat alle Madrid-Fans umarmt": Vinicius Junior zerlegt die AS Monaco und jubelt demonstrativ mit Alonso-Nachfolger Alvaro Arbeloa

Beim Fußball-Zwerg FK Bodö/Glimt verlor das Starensemble von Teammanager Pep Guardiola in Unterzahl 1:3 (0:2) und ließ damit wichtige Punkte im Rennen um die direkte Qualifikation für das Achtelfinale liegen. Eine Platzierung unter den Top acht der Ligaphase hat City nun nicht mehr in der eigenen Hand.

Blitz-Doppelpacker Kasper Högh (22./24.) und der frühere Frankfurter Jens Petter Hauge mit einem Traumtor (58.) versetzten die 8270 Fans im hohen Norden Norwegens in Ekstase. Rayan Cherki traf für City (60.), Strippenzieher Rodri sah vom deutschen Schiedsrichter Sven Jablonski die Gelb-Rote Karte (62.) und erschwerte eine Aufholjagd. Manchester, das auch in den letzten vier Spielen in der Premier League nicht gewinnen konnte, droht nun der Gang in die Play-offs.

Titelverteidiger Paris stolperte ebenfalls überraschend, hat im Vergleich zu den punktgleichen Engländern aber das deutlich bessere Torverhältnis. Bei Sporting Lissabon verlor das Team von Trainer Luis Enrique 1:2 (0:0). Luis Suarez glänzte mit einem Doppelpack (74./90.), Paris verlor trotz des Ausgleichs durch Chwitscha Kwarazchelia (79.) die Kontrolle und immerhin einen wichtigen Punkt. Lissabon sprang derweil zwischen Paris und City auf den sechsten Tabellenplatz.