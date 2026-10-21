Die 5 spektakulärsten Neun-Darter in der Geschichte des PDC World Cup of Darts

Im Einzel hat ein Profi seinen eigenen Rhythmus. Er steht am Oche, wirft drei Pfeile am Stück, bleibt im Fluss und fokussiert sich. Beim PDC World Cup of Darts greift das Alternating-Format:

- Unterbrochener Rhythmus: Spieler A wirft drei Pfeile, tritt zurück und muss zusehen, wie Spieler B das Oche betritt. Der eigene Flow geht komplett verloren.

- Psychologischer Druck: Niemand möchte derjenige sein, der die Perfektion des Teamkollegen ruiniert. Der Druck auf dem zweiten und dritten Pfeil des Partners ist immens.

- Perfekte Kommunikation: Beide Spieler müssen unter maximaler Anspannung dieselbe Zielführung verfolgen.

Genau diese Dynamik macht jeden gelungenen Neun-Darter im Team-Modus zu einem magischen Sportereignis.



