Getty Images Sport
Die 5 kultigsten Darts-Arenen der Welt
1. Alexandra Palace („Ally Pally“), London: Der ohrenbetäubende Karneval
Wenn mehr als 3.000 Kehlen im Chor „Stand Up If You Love The Darts“ anstimmen und der Gesang vom historischen Gebälk des Alexandra Palace widerhallt, bebt der Hallenboden. Der Ally Pally ist das Mekka der PDC-Weltmeisterschaft und ein schrilles, farbenfrohes Spektakel aus Gesängen, Bierbechern und verkleideten Fans. Um die Weihnachtszeit verschmilzt in der Halle grenzenlose Partylaune mit der absoluten Nervenschlacht auf der Bühne.
2. Winter Gardens, Blackpool: Der brodelnde Druckkocher
Ganz anders, aber ebenso intensiv präsentiert sich das World Matchplay im Sommer. Die historischen Winter Gardens können sich bei hohen Temperaturen in einen echten Druckkocher verwandeln. Die Luft steht, die Temperatur steigt und der Saal wird zur Sauna der Emotionen. Im Gegensatz zum Londoner Party-Karneval sitzt im traditionsreichen Lancashire jedoch ein echtes Puristen-Publikum, das jede hohe Aufnahme und jedes Finish mit spürbarer Fachkompetenz begleitet.
- Nordphoto
3. Westfalenhallen, Dortmund: Der mitteleuropäische Hexenkessel
Dass die deutsche Fanbasis längst zu den lautstärksten im Darts gehört, zeigt die Akustik in den Westfalenhallen in Dortmund. Die Wucht, mit der Tausende Fans auf den Rängen ihre Gesänge anstimmen, sorgt regelmäßig für Gänsehaut – auch bei den gestandenen Profis auf der Bühne. Die Halle steht exemplarisch dafür, wie der Darts-Boom auf dem europäischen Festland ausgebreitet ist und dort eine eigene, lautstarke Fankultur etabliert hat.
4. Die Mega-Arenen der Premier League: Arena-Rock in Reinkultur
Ob der gewaltige Lärmpegel in der Londoner O2 Arena oder die ausgelassene Atmosphäre im orangefarbenen Meer des Ahoy Rotterdam: Die Premier League zeigt Darts als moderne Großveranstaltung. In diesen Giganten der Entertainment-Welt verschmilzt die traditionelle Kneipenkultur vollkommen mit der Energie eines vollbesetzten Rockkonzerts. Bassgewitter, Scheinwerferkegel und Zehntausende jubelnde Fans machen Darts hier zu einem elektrisierenden Massenphänomen.
5. Circus Tavern, Purfleet: Das nostalgische Lagerfeuer
Ein Blick zurück zu den Wurzeln zeigt, wie sehr sich die Kulisse gewandelt hat: Die Circus Tavern war eng, niedrig und von einer ganz anderen Atmosphäre geprägt - hier fand die erste PDC-Weltmeisterschaft statt. Das Publikum saß Spielern wie Phil Taylor fast auf den Füßen. Das Klirren der Gläser und die unmittelbare Nähe zum Geschehen gaben der Tavern eine rohe, ungeschliffene Intimität, nach der sich Nostalgiker bis heute zurücksehnen.
GOAL bei Google bevorzugen
HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?
Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen