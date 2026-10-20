Die 5 kultigsten Darts-Arenen der Welt

Ein Blick zurück zu den Wurzeln zeigt, wie sehr sich die Kulisse gewandelt hat: Die Circus Tavern war eng, niedrig und von einer ganz anderen Atmosphäre geprägt - hier fand die erste PDC-Weltmeisterschaft statt. Das Publikum saß Spielern wie Phil Taylor fast auf den Füßen. Das Klirren der Gläser und die unmittelbare Nähe zum Geschehen gaben der Tavern eine rohe, ungeschliffene Intimität, nach der sich Nostalgiker bis heute zurücksehnen.