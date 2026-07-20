Dicke Überraschung! Ein ehemaliger Star des FC Bayern als Nationaltrainer von Belgien?

Medienberichten zufolge wird Mark van Bommel als sein Nachfolger gehandelt, der frühere Bayern-Star trainierte bis 2024 den belgischen Erstligisten Royal Antwerpen. Zuvor war er unter anderem für den VfL Wolfsburg tätig.

"Wir haben entschieden, die gemeinsame Reise der vergangenen 18 Monate nicht zu verlängern. Ich übergebe Belgien unter den besten acht Mannschaften der Welt", sagte Garcia: "Ich wünsche Belgien allen Erfolg für die Fortsetzung des Generationenwechsels, dessen Einleitung ich mit Stolz mitgestalten durfte."