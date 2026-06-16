Felix Nmecha hat einen blitzsauberen Start in die WM hingelegt. Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund ließ starken Auftritten in den Vorbereitungsspielen der DFB-Elf eine Gala beim 7:1 gegen Curacao folgen.
DFB-Star startet überragend in die WM: Christoph Kramers Hot Take aus dem September 2025 geht in Erfüllung
Nmecha erzielte in sehenswerter Manier früh das deutsche 1:0 und war überhaupt in der Anfangsphase der auffälligste Spieler auf dem Platz. Dass der 25-Jährige derart auftrumpft und aktuell vor Selbstvertrauen geradezu trieft ist laut eines Berichts von Sky auch auf einen "spannenden Vorgang" während des DFB-Trainingslagers in Herzogenaurach vor der Abreise in die USA zurückzuführen.
Dort habe es ein "Motivationsgespräch" zwischen Bundestrainer Julian Nagelsmann und Nmecha gegeben. Inhalt: Nagelsmann erklärte dem ehemaligen Wolfsburger, dass er ihn nicht nur als Stammspieler im zentralen Mittelfeld sieht, sondern, "wenn er denn fit bleibe, sogar als besten Spieler der Welt auf seiner Position".
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Christoph Kramers Hot Take zu Felix Nmecha tritt ein
Die Rede ist von "enormer Wertschätzung", welche der Coach zum Ausdruck gebracht habe. Das deutsche Abschneiden bei der Endrunde, so Nagelsmann, hänge "auch von Nmecha" ab.
Der gebürtige Hamburger hat sich im deutschen Zentrum an der Seite Aleksandar Pavlovics festgespielt und auf dieser Position zumindest erstmal Leon Goretzka ausgestochen. Gemäß Sky sollen Nmechas starke Leistungen auch das Interesse des neuen Real-Trainers Jose Mourinho auf sich gezogen haben.
Nmecha wurde in den letzten Jahren mehrfach von Verletzungen zurückgeworfen. Aktuell spielt er nach einer überstandenen Knieblessur in Bestform.
Übrigens: Einer, der Nmechas Rolle bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko bereits vor Monaten prognostiziert hat, ist Rio-Weltmeister Christoph Kramer. Der heutige TV-Experte sagte Mitte September vor einem 4:4 des BVB in der Champions League gegen Juventus bei Amazon Prime über Nmecha: "Ich habe noch einen Hot Take! Ich hoffe, er bleibt verletzungsfrei, das ist sein größtes Problem - sonst sage ich, Stammspieler bei der WM 2026: Felix Nmecha. Sehr sicher."
Der deutsche Kader bei der WM 2026
Position Spieler Verein Rückennummer Tor Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Tor Manuel Neuer FC Bayern München 1 Tor Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Defensive Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Defensive Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt 18 Defensive Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Defensive Joshua Kimmich FC Bayern München 6 Defensive Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Defensive Aleksandar Pavlovic FC Bayern München 5 Defensive David Raum RB Leipzig 22 Defensive Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Defensive Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Defensive Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Defensive Jonathan Tah FC Bayern München 4 Defensive Malick Thiaw Newcastle United 24 Offensive Nadiem Amiri Mainz 05 20 Offensive Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Offensive Leon Goretzka FC Bayern München 8 Offensive Kai Havertz FC Arsenal 7 Offensive Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 Offensive Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Offensive Jamal Musiala FC Bayern München 10 Offensive Leroy Sane Galatasaray Istanbul 19 Offensive Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Offensive Florian Wirtz FC Liverpool 17 Offensive Nick Woltemade Newcastle United 11