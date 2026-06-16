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Christoph Kramer 2026IMAGO / Hartenfelser
Falko Blöding

DFB-Star startet überragend in die WM: Christoph Kramers Hot Take aus dem September 2025 geht in Erfüllung

Weltmeisterschaft
Deutschland - Elfenbeinküste
Deutschland
Elfenbeinküste
F. Nmecha
J. Nagelsmann

Julian Nagelsmann hat Felix Nmecha wohl auf besondere Art und Weise stark geredet. Dessen Leistungen kommen für Christoph Kramer nicht überraschend.

Felix Nmecha hat einen blitzsauberen Start in die WM hingelegt. Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund ließ starken Auftritten in den Vorbereitungsspielen der DFB-Elf eine Gala beim 7:1 gegen Curacao folgen.

  • Nmecha erzielte in sehenswerter Manier früh das deutsche 1:0 und war überhaupt in der Anfangsphase der auffälligste Spieler auf dem Platz. Dass der 25-Jährige derart auftrumpft und aktuell vor Selbstvertrauen geradezu trieft ist laut eines Berichts von Sky auch auf einen "spannenden Vorgang" während des DFB-Trainingslagers in Herzogenaurach vor der Abreise in die USA zurückzuführen.

    Dort habe es ein "Motivationsgespräch" zwischen Bundestrainer Julian Nagelsmann und Nmecha gegeben. Inhalt: Nagelsmann erklärte dem ehemaligen Wolfsburger, dass er ihn nicht nur als Stammspieler im zentralen Mittelfeld sieht, sondern, "wenn er denn fit bleibe, sogar als besten Spieler der Welt auf seiner Position".

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  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Christoph Kramers Hot Take zu Felix Nmecha tritt ein

    Die Rede ist von "enormer Wertschätzung", welche der Coach zum Ausdruck gebracht habe. Das deutsche Abschneiden bei der Endrunde, so Nagelsmann, hänge "auch von Nmecha" ab.

    Der gebürtige Hamburger hat sich im deutschen Zentrum an der Seite Aleksandar Pavlovics festgespielt und auf dieser Position zumindest erstmal Leon Goretzka ausgestochen. Gemäß Sky sollen Nmechas starke Leistungen auch das Interesse des neuen Real-Trainers Jose Mourinho auf sich gezogen haben.

    Nmecha wurde in den letzten Jahren mehrfach von Verletzungen zurückgeworfen. Aktuell spielt er nach einer überstandenen Knieblessur in Bestform.

    Übrigens: Einer, der Nmechas Rolle bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko bereits vor Monaten prognostiziert hat, ist Rio-Weltmeister Christoph Kramer. Der heutige TV-Experte sagte Mitte September vor einem 4:4 des BVB in der Champions League gegen Juventus bei Amazon Prime über Nmecha: "Ich habe noch einen Hot Take! Ich hoffe, er bleibt verletzungsfrei, das ist sein größtes Problem - sonst sage ich, Stammspieler bei der WM 2026: Felix Nmecha. Sehr sicher."

  • Der deutsche Kader bei der WM 2026

    PositionSpielerVereinRückennummer
    TorOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    TorManuel NeuerFC Bayern München1
    TorAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DefensiveWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DefensiveNathaniel BrownEintracht Frankfurt18
    DefensivePascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DefensiveJoshua KimmichFC Bayern München6
    DefensiveFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DefensiveAleksandar PavlovicFC Bayern München5
    DefensiveDavid RaumRB Leipzig22
    DefensiveAntonio RüdigerReal Madrid2
    DefensiveNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DefensiveAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DefensiveJonathan TahFC Bayern München4
    DefensiveMalick ThiawNewcastle United24
    OffensiveNadiem AmiriMainz 0520
    OffensiveMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    OffensiveLeon GoretzkaFC Bayern München8
    OffensiveKai HavertzFC Arsenal7
    OffensiveAssan OuedraogoRB Leipzig25
    OffensiveJamie LewelingVfB Stuttgart9
    OffensiveJamal MusialaFC Bayern München10
    OffensiveLeroy SaneGalatasaray Istanbul19
    OffensiveDeniz UndavVfB Stuttgart26
    OffensiveFlorian WirtzFC Liverpool17
    OffensiveNick WoltemadeNewcastle United11
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