DFB-Star startet überragend in die WM: Christoph Kramers Hot Take aus dem September 2025 geht in Erfüllung

Die Rede ist von "enormer Wertschätzung", welche der Coach zum Ausdruck gebracht habe. Das deutsche Abschneiden bei der Endrunde, so Nagelsmann, hänge "auch von Nmecha" ab.

Der gebürtige Hamburger hat sich im deutschen Zentrum an der Seite Aleksandar Pavlovics festgespielt und auf dieser Position zumindest erstmal Leon Goretzka ausgestochen. Gemäß Sky sollen Nmechas starke Leistungen auch das Interesse des neuen Real-Trainers Jose Mourinho auf sich gezogen haben.

Nmecha wurde in den letzten Jahren mehrfach von Verletzungen zurückgeworfen. Aktuell spielt er nach einer überstandenen Knieblessur in Bestform.

Übrigens: Einer, der Nmechas Rolle bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko bereits vor Monaten prognostiziert hat, ist Rio-Weltmeister Christoph Kramer. Der heutige TV-Experte sagte Mitte September vor einem 4:4 des BVB in der Champions League gegen Juventus bei Amazon Prime über Nmecha: "Ich habe noch einen Hot Take! Ich hoffe, er bleibt verletzungsfrei, das ist sein größtes Problem - sonst sage ich, Stammspieler bei der WM 2026: Felix Nmecha. Sehr sicher."