DFB-Frauen in EM-Qualifikation ohne Kapitänin Alexandra Popp - Quartett feiert Comeback

Bundestrainer Horst Hrubesch fehlen gleich zwei Säulen im aktuellen Aufgebot. Dafür gibt's Rückkehrerinnen und ein Debüt.

Ohne die am Knie verletzte Kapitänin Alexandra Popp bestreiten die deutschen Fußballerinnen den Start in die EM-Qualifikation. Im Aufgebot von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch fehlt damit nach Abwehrchefin Marina Hegering (Muskelfaserriss) eine weitere wichtige Stammkraft vom VfL Wolfsburg, wenn es am 5. April (20.30 Uhr/ARD) in Linz gegen Österreich und vier Tage später in Aachen gegen Island (18.10 Uhr/ZDF) geht.

Erstmals nominiert ist indes Bibiane Schulze Solano (Athletic Bilbao). Zudem kehren Lina Magull (Inter Mailand), Felicitas Rauch (North Carolina Courage), Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt) und Melissa Kössler (TSG Hoffenheim) in Hrubeschs 23er-Kader zurück.