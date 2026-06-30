Er würde es wohl machen: Jürgen Klopp soll bereit stehen, als Bundestrainer zu übernehmen, falls der DFB nach der enttäuschenden WM 2026 auf ihn zu kommt. Das berichtet Sky.
DFB diskutiert Nagelsmann-Entlassung: Jürgen Klopp würde offenbar als neuer Bundestrainer bereitstehen
Bleibt Julian Nagelsmann Bundestrainer? DFB will in den kommenden Tagen entscheiden
Demnach werde über eine Entlassung des aktuellen Nationaltrainers Julian Nagelsmann beim Deutschen Fußballverband ernsthaft diskutiert. Im DFB-Präsidium schwinde nach dem Aus im WM-Sechzehntelfinale gegen Außenseiter Paraguay (4:5 n.E.) der Rückhalt für Nagelsmann, heißt es.
Der Vertrag des 38-Jährigen läuft noch bis nach der EM 2028. Einen Rücktritt hatte Nagelsmann nach der überraschenden Pleite gegen Paraguay ausgeschlossen: "Ich stehe bereit, wenn man das möchte und wenn man das nicht möchte, muss man mir das sagen", erklärte der DFB-Coach bei MagentaTV.
Am Tag nach dem dritten frühen deutschen WM-Aus in Folge sagte der DFB eine eigentlich vor der Abreise aus den USA geplante Pressekonferenz kurzerhand ab. Stattdessen gab es ein Statement von DFB-Präsident Bernd Neuendorf, in dem er ein erstes längeres Sondierungsgespräch zwischen ihm, Nagelsmann, DFB-Sportdirektor Rudi Voller sowie Geschäftsführer Andreas Rettig am gestrigen Abend bestätigte.
"Wir können und wollen nach einem derartigen Tiefschlag mit Blick auf die anstehenden Aufgaben nicht einfach zur Tagesordnung übergehen", kündigte Neuendorf Konsequenzen an, ohne näher auf deren Form einzugehen. Eine umfassende Analyse des Turniers sei für die kommenden Tage geplant. Danach ist mit einer Entscheidung darüber zu rechnen, ob man mit Nagelsmann weiter macht oder den Bundestrainerposten neu besetzt.
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Jürgen Klopp neuer Bundestrainer? "Nicht der Moment, um darüber zu sprechen"
Klopp selbst, bei der WM als TV-Experte für MagentaTV tätig, hatte sich nach Deutschlands Ausscheiden auf Nachfrage zu seinen Ambitionen auf den Bundestrainerjob bewusst zurückgehalten. "Ich verstehe, dass in diesem Zusammenhang in irgendeiner Form mein Name genannt wird. Aber es ist nicht der Moment, um darüber wirklich zu sprechen", so der 59-Jährige, der betonte: "Ich habe einen Job, den ich sehr gerne mache."
Ob Klopp überhaupt daran interessiert ist, wieder als Trainer zu arbeiten, hatte er rund um seinen Abschied vom FC Liverpool im Sommer 2024 mehrfach in Frage gestellt. Seit Anfang 2025 arbeitet er als Head of Global Soccer für Red Bull und ist damit unter anderem bei RB Leipzig involviert. Sein Vertrag für den Posten läuft noch rund dreieinhalb Jahre lang bis Ende 2029.
Zu Beginn der WM hatte Klopp mit einem scherzhaften Austausch mit Experten-Kollege und DFB- sowie Bayern-Ikone Thomas Müller für Schlagzeilen gesorgt. Bei Diskussionen über die deutsche Aufstellung hatte Klopp am Rande des Eröffnungsspiels zwischen Mexiko und Südafrika (2:0) bei MagentaTV in Richtung Müller gesagt: "Völlig überraschend hält Thomas nicht mit seiner Meinung hinterm Berg - und zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf. Noch", witzelte Klopp und spielte damit offensichtlich ironisch auf einen möglichen Bundestrainer Thomas Müller an. Der antwortete lachend: "Kloppo, es ist erst Juni, du bist schon im September."
Da ausgerechnet der für zahlreiche Experten ideale Bundestrainer Klopp involviert war, wurde den beiden danach vielerorts Respektlosigkeit gegenüber Nagelsmann vorgeworfen. Nach Deutschlands 7:1-Auftaktsieg bei der WM gegen Curacao entschuldigte sich Klopp beim DFB-Coach: "Das Unwort meines Jahres habe ich bereits gefunden: Das ist 'noch'. Ich hätte mir dafür aufs Maul hauen können, aber es war schon zu spät und ich war im Fernsehen. Es ist flapsig rausgerutscht und hat gar keine Relevanz. Ich werde übermorgen 59 – und bin immer noch dämlich", sagte er am Ende des Post-Match-Interviews mit Nagelsmann.
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Deutschlands nächste Länderspiele stehen im September an
Klopp war in der Vergangenheit immer wieder mit dem Bundestrainer-Job in Verbindung gebracht worden, erst Ende Mai sagte sein ehemaliger BVB-Schützling Marco Reus bei Sports Illustrated Deutschland: "Wir haben mit Julian Nagelsmann einen hervorragenden Trainer auf dieser Position. Dennoch glaube ich, dass Kloppo mit seiner Art und seinen Fähigkeiten ein hervorragender Bundestrainer wäre. Und ich bin davon überzeugt, dass er es eines Tages auch werden wird."
Mats Hummels, der beim BVB unter Klopp große Erfolge feierte, stieß nach dem Ausscheiden gegen Paraguay zumindest eine Debatte um Nagelsmann an: "Auf Verantwortlichenseite schreit das schon irgendwie nach Konsequenzen. Das kann ich nicht anders sagen", so der Weltmeister von 2014, ebenfalls Experte bei MagentaTV.
Nagelsmann hatte das DFB-Team im September 2023 übernommen, nachdem kurz zuvor Hansi Flick entlassen worden war. Nach einer schwierigen Startphase mit zwei bitteren Testspielniederlagen gegen die Türkei und Österreich im November 2023 schaffte es Nagelsmann, rund um die Heim-EM 2024 mal wieder Euphorie rund um die Nationalmannschaft zu schüren.
Deutschland kam bei der jüngsten Europameisterschaft unter ihm ins Viertelfinale, schied dort äußerst unglücklich gegen den späteren Europameister Spanien aus. Die positive Entwicklung ging nach dem Heim-Turnier allerdings nur bedingt weiter, im Jahr 2025 gab es Rückschläge wie das enttäuschende Nations-League-Final-Four vor heimischer Kulisse oder die krachende Niederlage in der Slowakei zum Auftakt in die WM-Qualifikation.
Das direkte Ticket zur Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada löste die Nagelsmann-Elf schließlich doch noch. Vom anvisierten Ziel, um den WM-Titel zu spielen, war Deutschland dann allerdings weit entfernt. Gegen ein leidenschaftlich verteidigendes, aber völlig limitiertes Paraguay präsentierte sich das DFB-Team in der ersten K.o.-Runde über weite Strecken ideenlos und zog im Elfmeterschießen auf blamable Art und Weise den Kürzeren. "Mir fehlen ein bisschen die Worte. Meine zweite WM, zweimal reingeschissen. Ich kann nur Entschuldigung sagen. Wir sind natürlich alle enttäuscht, wir hatten uns viel vorgenommen", stellte ein ernüchterter Kai Havertz fest.
Ob mit oder ohne Nagelsmann auf der Trainerbank warten die nächsten Aufgaben Ende September auf das DFB-Team. Zum Auftakt in die neue Nations-League-Saison spielt Deutschland dann zunächst auswärts gegen die Niederlande und trifft wenige Tage später in Augsburg auf Griechenland. Weiterer Gegner in Gruppe 2 von Liga A ist Serbien.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".