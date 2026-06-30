DFB diskutiert Nagelsmann-Entlassung: Jürgen Klopp würde offenbar als neuer Bundestrainer bereitstehen

Klopp war in der Vergangenheit immer wieder mit dem Bundestrainer-Job in Verbindung gebracht worden, erst Ende Mai sagte sein ehemaliger BVB-Schützling Marco Reus bei Sports Illustrated Deutschland: "Wir haben mit Julian Nagelsmann einen hervorragenden Trainer auf dieser Position. Dennoch glaube ich, dass Kloppo mit seiner Art und seinen Fähigkeiten ein hervorragender Bundestrainer wäre. Und ich bin davon überzeugt, dass er es eines Tages auch werden wird."

Mats Hummels, der beim BVB unter Klopp große Erfolge feierte, stieß nach dem Ausscheiden gegen Paraguay zumindest eine Debatte um Nagelsmann an: "Auf Verantwortlichenseite schreit das schon irgendwie nach Konsequenzen. Das kann ich nicht anders sagen", so der Weltmeister von 2014, ebenfalls Experte bei MagentaTV.

Nagelsmann hatte das DFB-Team im September 2023 übernommen, nachdem kurz zuvor Hansi Flick entlassen worden war. Nach einer schwierigen Startphase mit zwei bitteren Testspielniederlagen gegen die Türkei und Österreich im November 2023 schaffte es Nagelsmann, rund um die Heim-EM 2024 mal wieder Euphorie rund um die Nationalmannschaft zu schüren.

Deutschland kam bei der jüngsten Europameisterschaft unter ihm ins Viertelfinale, schied dort äußerst unglücklich gegen den späteren Europameister Spanien aus. Die positive Entwicklung ging nach dem Heim-Turnier allerdings nur bedingt weiter, im Jahr 2025 gab es Rückschläge wie das enttäuschende Nations-League-Final-Four vor heimischer Kulisse oder die krachende Niederlage in der Slowakei zum Auftakt in die WM-Qualifikation.

Das direkte Ticket zur Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada löste die Nagelsmann-Elf schließlich doch noch. Vom anvisierten Ziel, um den WM-Titel zu spielen, war Deutschland dann allerdings weit entfernt. Gegen ein leidenschaftlich verteidigendes, aber völlig limitiertes Paraguay präsentierte sich das DFB-Team in der ersten K.o.-Runde über weite Strecken ideenlos und zog im Elfmeterschießen auf blamable Art und Weise den Kürzeren. "Mir fehlen ein bisschen die Worte. Meine zweite WM, zweimal reingeschissen. Ich kann nur Entschuldigung sagen. Wir sind natürlich alle enttäuscht, wir hatten uns viel vorgenommen", stellte ein ernüchterter Kai Havertz fest.

Ob mit oder ohne Nagelsmann auf der Trainerbank warten die nächsten Aufgaben Ende September auf das DFB-Team. Zum Auftakt in die neue Nations-League-Saison spielt Deutschland dann zunächst auswärts gegen die Niederlande und trifft wenige Tage später in Augsburg auf Griechenland. Weiterer Gegner in Gruppe 2 von Liga A ist Serbien.