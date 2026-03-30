Deutschland vs. Ghana heute live im Free TV und Live Stream: Überträgt ARD, ZDF oder RTL das Testspiel des DFB?

In Vorbereitung auf die WM 2026 haben beide Mannschaften am vergangenen Freitag bereits Testspiele absolviert. Die DFB-Elf von Julian Nagelsmann traf in Basel auf die Schweiz. Die wilde Partie gewann Deutschland letztlich mit 4:3. Einen großen Anteil am Sieg hatte dabei vor allem Florian Wirtz. Der Liverpool-Star war an allen vier Toren beteiligt und traf gleich selbst zwei Mal. Die weiteren Treffer erzielten Jonathan Tah und Serge Gnabry.

Ghana bekam es am letzten Freitag mit Österreich zu tun und kam in der Partie ordentlich unter die Räder. Das Duell in Österreich verloren die heutigen Gäste klar mit 1:5. Alleine vier Treffer kassierte Ghana dabei in der zweiten Hälfte. Für das Team von Otto Addo traf Jordan Ayew.

Der DFB hat bereits öffentlich gemacht, dass Julian Nagelsmann seinen Kader für die WM am 12. Mai bekannt geben wird. Ende Mai und Anfang Juni stehen für Deutschland schließlich die letzten beiden Testspiele vor der Weltmeisterschaft gegen Finnland (31. Mai) und die USA (6. Juni) an.