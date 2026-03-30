Deutschland vs. Ghana heute live im Free TV und Live Stream: Überträgt ARD, ZDF oder RTL das Testspiel des DFB?

Am heutigen Montag, den 30. März, treffen Deutschland und Ghana in einem Testspiel aufeinander. Die Partie beginnt um 20.45 Uhr in der MHP-Arena in Stuttgart.
Hier bei GOAL erfahrt Ihr, wer das Freundschaftsspiel live im TV und Livestream überträgt.
Am heutigen Montag, den 30. März, treffen Deutschland und Ghana in einem Testspiel aufeinander. Die Partie beginnt um 20.45 Uhr in der MHP-Arena in Stuttgart.
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Die ARD zeigt heute das Duell zwischen Deutschland und Ghana live im Free-TV und Livestream. Im Ersten startet die Übertragung des Testspiels um 20.15 Uhr. So sieht das ARD-Team heute aus:
Die ARD bietet Euch zudem die Option das heutige Länderspiel kostenlos im Livestream zu sehen. Den Livestream des öffentlich-rechtlichen Senders findet Ihr auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek.
In Vorbereitung auf die WM 2026 haben beide Mannschaften am vergangenen Freitag bereits Testspiele absolviert. Die DFB-Elf von Julian Nagelsmann traf in Basel auf die Schweiz. Die wilde Partie gewann Deutschland letztlich mit 4:3. Einen großen Anteil am Sieg hatte dabei vor allem Florian Wirtz. Der Liverpool-Star war an allen vier Toren beteiligt und traf gleich selbst zwei Mal. Die weiteren Treffer erzielten Jonathan Tah und Serge Gnabry.
Ghana bekam es am letzten Freitag mit Österreich zu tun und kam in der Partie ordentlich unter die Räder. Das Duell in Österreich verloren die heutigen Gäste klar mit 1:5. Alleine vier Treffer kassierte Ghana dabei in der zweiten Hälfte. Für das Team von Otto Addo traf Jordan Ayew.
Der DFB hat bereits öffentlich gemacht, dass Julian Nagelsmann seinen Kader für die WM am 12. Mai bekannt geben wird. Ende Mai und Anfang Juni stehen für Deutschland schließlich die letzten beiden Testspiele vor der Weltmeisterschaft gegen Finnland (31. Mai) und die USA (6. Juni) an.
|Event
|Testspiel
|Duell
|Deutschland vs. Ghana
|Datum
|30. März
|Anpfiff
|20.45 Uhr
|Spielort
|MHP-Arena, Stuttgart
|Übertragung
|ARD
|Nr.
|Spieler
|Team
|1
|Oliver Baumann
|TSG Hoffenheim
|2
|Antonio Rüdiger
|Real Madrid
|3
|Waldemar Anton
|Borussia Dortmund
|4
|Jonathan Tah
|FC Bayern
|5
|Pascal Groß
|Brighton & Hove Albion
|6
|Joshua Kimmich
|FC Bayern
|7
|Kai Havertz
|Arsenal
|8
|Leon Goretzka
|FC Bayern
|9
|Kevin Schade
|FC Brentford
|11
|Nick Woltemade
|Newcastle
|12
|Alexander Nübel
|VfB Stuttgart
|13
|Deniz Undav
|VfB Stuttgart
|14
|Chris Führich
|VfB Stuttgart
|15
|Nico Schlotterbeck
|Borussia Dortmund
|16
|Angelo Stiller
|VfB Stuttgart
|17
|Florian Wirtz
|Liverpool
|18
|Nathaniel Brown
|Eintracht Frankfurt
|19
|Leroy Sane
|Galatasaray
|20
|Serge Gnabry
|FC Bayern
|21
|Finn Dahmen
|FC Augsburg
|22
|David Raum
|RB Leipzig
|23
|Josha Vagnoman
|VfB Stuttgart
|24
|Anton Stach
|Leeds United
|25
|Lennart Karl
|FC Bayern
|26
|Malick Thiaw
|Newcastle