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Deutschland vs. Ghana heute live im Free TV und Live Stream: Überträgt ARD, ZDF oder RTL das Testspiel des DFB?

Deutschland - Ghana
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Freundschaftsspiele

Deutschland bestreitet am heutigen Abend ein Testspiel gegen Ghana. GOAL verrät, wer die Begegnung live im TV und Livestream zeigt.

Am heutigen Montag, den 30. März, treffen Deutschland und Ghana in einem Testspiel aufeinander. Die Partie beginnt um 20.45 Uhr in der MHP-Arena in Stuttgart.

Hier bei GOAL erfahrt Ihr, wer das Freundschaftsspiel live im TV und Livestream überträgt.

  • Deutschland vs. Ghana heute live im Free TV und Live Stream: Überträgt ARD, ZDF oder RTL das Testspiel des DFB?

    Die ARD zeigt heute das Duell zwischen Deutschland und Ghana live im Free-TV und Livestream. Im Ersten startet die Übertragung des Testspiels um 20.15 Uhr. So sieht das ARD-Team heute aus:

    • Moderatorin: Esther Sedlaczek
    • Kommentator: Philipp Sohmer
    • Experte: Bastian Schweinsteiger

    Die ARD bietet Euch zudem die Option das heutige Länderspiel kostenlos im Livestream zu sehen. Den Livestream des öffentlich-rechtlichen Senders findet Ihr auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek. 

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  • News zu Deutschland und Ghana

    In Vorbereitung auf die WM 2026 haben beide Mannschaften am vergangenen Freitag bereits Testspiele absolviert. Die DFB-Elf von Julian Nagelsmann traf in Basel auf die Schweiz. Die wilde Partie gewann Deutschland letztlich mit 4:3. Einen großen Anteil am Sieg hatte dabei vor allem Florian Wirtz. Der Liverpool-Star war an allen vier Toren beteiligt und traf gleich selbst zwei Mal. Die weiteren Treffer erzielten Jonathan Tah und Serge Gnabry. 

    Ghana bekam es am letzten Freitag mit Österreich zu tun und kam in der Partie ordentlich unter die Räder. Das Duell in Österreich verloren die heutigen Gäste klar mit 1:5. Alleine vier Treffer kassierte Ghana dabei in der zweiten Hälfte. Für das Team von Otto Addo traf Jordan Ayew.

    Der DFB hat bereits öffentlich gemacht, dass Julian Nagelsmann seinen Kader für die WM am 12. Mai bekannt geben wird. Ende Mai und Anfang Juni stehen für Deutschland schließlich die letzten beiden Testspiele vor der Weltmeisterschaft gegen Finnland (31. Mai) und die USA (6. Juni) an.

  • Deutschland vs. Ghana heute live im Free TV und Live Stream: Überträgt ARD, ZDF oder RTL das Testspiel des DFB? Wichtigste Infos

    EventTestspiel
    DuellDeutschland vs. Ghana
    Datum30. März
    Anpfiff 20.45 Uhr
    SpielortMHP-Arena, Stuttgart
    ÜbertragungARD

  • DFB-Team: Der Kader der deutschen Nationalmannschaft

    Nr.SpielerTeam
    1Oliver BaumannTSG Hoffenheim
    2Antonio RüdigerReal Madrid
    3Waldemar AntonBorussia Dortmund
    4Jonathan TahFC Bayern
    5Pascal GroßBrighton & Hove Albion
    6Joshua KimmichFC Bayern
    7Kai HavertzArsenal
    8Leon GoretzkaFC Bayern
    9Kevin SchadeFC Brentford
    11Nick WoltemadeNewcastle
    12Alexander NübelVfB Stuttgart
    13Deniz UndavVfB Stuttgart
    14Chris FührichVfB Stuttgart
    15Nico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    16Angelo StillerVfB Stuttgart
    17Florian WirtzLiverpool
    18Nathaniel BrownEintracht Frankfurt
    19Leroy SaneGalatasaray
    20Serge GnabryFC Bayern
    21Finn DahmenFC Augsburg
    22David RaumRB Leipzig
    23Josha VagnomanVfB Stuttgart
    24Anton StachLeeds United
    25Lennart KarlFC Bayern
    26Malick ThiawNewcastle

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