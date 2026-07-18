Deutlich mehr als noch vor vier Jahren: Hass-Nachrichten explodieren bei WM 2026

2022 waren 470.000 beleidigende oder einschüchternde Kommentare gelöscht worden, das Turnier hatte allerdings 40 Spiele weniger und war kürzer. Die Zahl der von der FIFA gemeldeten Beiträge stieg um das Zehnfache auf mehr als 200.000.

Zudem wurden mit KI "mehr als eine halbe Million erkannte Nachrichten an Spieler, Trainer und Offizielle geprüft und bewertet". Mehr als 15.000 davon wurden "zur weiteren Bearbeitung weitergeleitet, während über 1000 besonders schwerwiegende Drohungen den zuständigen Behörden, einschließlich Strafverfolgungsbehörden, gemeldet wurden".