Ex-Freiburg-Trainer Christian Streich pflichtete Kramer bei und untermauerte seine Sicht mit Beispielen aus dem spanischen Kollektiv, das im Gegensatz zum französischen Starensemble funktionierte. Vor allem die defensive Disziplin der spanischen Offensivkräfte nötigte dem langjährigen Bundesligacoach Respekt ab: "Die Systematik heute, wie Spanien verteidigt hat, wie ein Lamine Yamal, der es natürlich machen muss, wie Baena, wie Oyarzabal verteidigt haben - jedes Mal, wenn der Franzose dir den Rücken gezeigt hat, raus im Pressing. Jedes Mal."

Der entscheidende Unterschied liege für Streich in der tieferen Struktur und der Historie der beiden Teams. Während der spanische Nationaltrainer Luis de la Fuente einen Großteil seiner Spieler bereits aus den U-Nationalmannschaften kennt und geformt hat, gleicht der französische Kader einer Ansammlung von Weltstars mit ausgeprägten Egos.

Dies wirke sich direkt auf das Verhältnis zum Trainer aus. Streich schwärmte regelrecht von der Beziehung zwischen den spanischen Akteuren und ihrem Übungsleiter: "Die haben eine Demut vor dem Trainer, eine Dankbarkeit, weil er sie gefördert hat. Und dann ist es eine andere Geschichte."