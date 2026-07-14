Die Roma muss jedoch erst andere Spielerverkäufe realisieren, bevor eine geplante Offerte in Höhe von 25 Millionen Euro in Belgien eingereicht werden kann. Diese Verzögerung nutzen Tresoldis Berater, um im Hintergrund weitere hochkarätige Optionen auszuloten. Neben Atletico Madrid stieß dabei vor allem der BVB auf offene Ohren.

Ein schnelles Angebot der Borussia an Brügge, wo Tresoldi noch ein gültiges Arbeitspapier bis 2029 besitzt, ist eng mit der Zukunft von Serhou Guirassy verknüpft. Der 30-jährige Topstürmer der Dortmunder steht vor einem möglichen Abschied und wurde zuletzt intensiv mit einem Wechsel zu Fenerbahce nach Istanbul in Verbindung gebracht. Sollte dieser Transfer Gestalt annehmen, benötigt der BVB dringend adäquaten Ersatz im Sturmzentrum und wäre bereit, bei Tresoldi Ernst zu machen.

Sollte der Deal mit ihm jedoch scheitern, haben die Dortmunder Planer bereits weitere Optionen im Blick. So gelten auch Fisnik Asllani von der TSG Hoffenheim und der ehemalige Frankfurter Randal Kolo Muani von Paris Saint-Germain als potenzielle Kandidaten für die Sturmzentrale.