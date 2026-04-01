"Der Pokalsieg würde mir noch mal sehr gefallen": Mario Götze verlängert bei Eintracht Frankfurt

Götze, der Deutschland 2014 mit seinem Treffer im Finale gegen Argentinien zum WM-Titel geschossen hat, absolvierte für die Eintracht bisher 148 Pflichtspiel-Einsätze, dabei erzielte der Spielmacher zwölf Tore und bereitete 18 Treffer vor. Die erhoffte Qualifikation für die Champions League scheint vor der Partie gegen den 1. FC Köln am Ostersonntag (17.30 Uhr/DAZN) in dieser Saison außer Reichweite zu sein, doch Götze geht weiter hungrig auf Erfolg in die nächsten Jahre.

"Wir haben gerade ein paar Herausforderungen zu bewältigen. Aber wir sind bereit, uns denen zu stellen", sagte er: "Und wer weiß, was dann in näherer Zukunft möglich ist. Der Pokalsieg würde mir zum Beispiel noch mal sehr gefallen".