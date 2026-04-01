"Eintracht Frankfurt bedeutet mir sehr viel. Ich bin seit fast vier Jahren hier und hatte bisher eine großartige Zeit. Meine Familie und ich fühlen uns in Frankfurt sehr wohl", sagte Götze, der 2022 von der PSV Eindhoven an den Main gewechselt war: "In meiner aktuellen Karrierephase spielen viele Faktoren eine Rolle – ich weiß, dass eine Fußballkarriere endlich ist. Umso mehr schätze ich jeden Moment auf dem Platz und im Stadion. Die Freude am Fußball und an diesem Verein hat mich überzeugt, meinen Vertrag zu verlängern."
"Der Pokalsieg würde mir noch mal sehr gefallen": Mario Götze verlängert bei Eintracht Frankfurt
Götze, der Deutschland 2014 mit seinem Treffer im Finale gegen Argentinien zum WM-Titel geschossen hat, absolvierte für die Eintracht bisher 148 Pflichtspiel-Einsätze, dabei erzielte der Spielmacher zwölf Tore und bereitete 18 Treffer vor. Die erhoffte Qualifikation für die Champions League scheint vor der Partie gegen den 1. FC Köln am Ostersonntag (17.30 Uhr/DAZN) in dieser Saison außer Reichweite zu sein, doch Götze geht weiter hungrig auf Erfolg in die nächsten Jahre.
"Wir haben gerade ein paar Herausforderungen zu bewältigen. Aber wir sind bereit, uns denen zu stellen", sagte er: "Und wer weiß, was dann in näherer Zukunft möglich ist. Der Pokalsieg würde mir zum Beispiel noch mal sehr gefallen".
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Markus Krösche lobt Mario Götze
Unter Riera hat Götze zuletzt allerdings seinen Stammplatz verloren, vor der Länderspielpause fehlte der Altmeister im Duell mit Mainz 05 sogar im Kader der Eintracht. Dennoch setzt Frankfurt auch in Zukunft auf Götze.
"Mario ist für die Mannschaft und den Verein ein sehr wichtiger Spieler und eine ebenso wichtige Persönlichkeit", sagte Sportvorstand Markus Krösche: "Er hat in seiner Profilaufbahn nahezu alles erlebt, Höhen und Tiefen durchgemacht und somit einen Erfahrungsschatz gewonnen, den er nun auch mit den vielen jungen Spielern in unserem Klub teilen möchte."