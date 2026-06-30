In der 35. Minute schraubte sich der Star des FC Bayern München an der Sechzehnerkante hoch und setzte nach einem Abpraller, der über den Umweg Kylian Mbappe und Adrien Rabiot zu ihm kam, zu einem unglaublichen Seitfallzieher an. Der 24-Jährige erwischte das Spielgerät perfekt, setzte es aber letztlich an den rechten Pfosten. Den anschließenden Nachschuss vergab Ousmane Dembele ebenfalls nur knapp.
"Der Louvre war schon aufgesperrt!" Bayern-Star Michael Olise verpasst "Tor des Jahres" um Zentimeter
Michael Olise trifft beinahe per Seitfallzieher: "Fast war das Gemälde trocken!"
"Wenn der reingeht, dann ist das das Tor des Jahres!", sagte der fassungslose Sportschau-Radiokommentator der ARD. "Der Louvre wurde schon aufgesperrt, der Platz wurde schon frei gemacht, fast war das Gemälde trocken", entfuhr es Magenta-Kommentator Christian Straßburger: "Was für eine Aktion! Wir sitzen hier neben dem schwedischen Fernsehen und als die den Abschluss von Olise gesehen haben, hat man gedacht, das sei das französische Fernsehen. Auch dort wurde es gefeiert!"
Und auch Jan Henkel bei Magenta TV kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. "Das ist einfach nur Weltklasse", sagte er in seiner Analyse der ersten Halbzeit, in der Olise aus seiner Sicht "der Beste" gewesen sei: "Ich bin gespannt, wo er nach der WM bei den Bayern spielen wird - ob im Zentrum oder auf dem Flügel."
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Michael Olise glänzt bei Frankreich als Zehner hinter Mbappe
Frankreich-Trainer Didier Deschamps hatte Olise nach einer schwachen ersten WM-Halbzeit beim Auftaktspiel gegen den Senegal vom Flügel ins Zentrum beordert - der selbsternannten Lieblingsposition des Dribbelkünstlers. Seitdem zieht Olise die Fäden in der französischen Offensive und bereitete in der Gruppemnphase bereits vier Treffer vor.
Auf einen eigenen Treffer musste er aber auch gegen Schweden weiter warten. Aber immerhin eine weitere Torbeteiligung staubte er ab: Nach der Pause bediente er Bradley Barcola mustergültig per Steckpass und der vollstreckte zum 2:0. In der ersten Halbzeit hatte Kylian Mbappe den Top-Favoriten mit einem sehenswerten Schuss nach kurz ausgeführter Ecke ins rechte Eck schon in Führung gebracht.
Nach einer durchaus ausgeglichenen Anfangsphase übernahm die von Olise und Mbappe angeführte Offensiv-Maschinerie das Kommdando und setzte den Schweden merklich zu. Das 2:0 nach einer knappen Stunde war letztlich hochverdient, neben Olise traf auch Mbappe einmal Aluminium.
Häufig gestellte Fragen
Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.
Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.
Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.
Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter.
Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.
Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.
Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.
Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.
Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.
Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.
Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse.
Dazu ist nichts bekannt.
Auch hier völlige Abschottung: Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.
Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen dürfte klar im zweistelligen Millionenbereich liegen.
Er hat bereits mehrere Titel gesammelt – davon zwei mit dem FC Bayern, mit dem sich Michael Olise 2025 zum deutscher Meister sowie zum DFL-Supercup-Sieger gekrönt hat.
Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.
Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.
Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname