"Der Louvre war schon aufgesperrt!" Bayern-Star Michael Olise verpasst "Tor des Jahres" um Zentimeter

"Wenn der reingeht, dann ist das das Tor des Jahres!", sagte der fassungslose Sportschau-Radiokommentator der ARD. "Der Louvre wurde schon aufgesperrt, der Platz wurde schon frei gemacht, fast war das Gemälde trocken", entfuhr es Magenta-Kommentator Christian Straßburger: "Was für eine Aktion! Wir sitzen hier neben dem schwedischen Fernsehen und als die den Abschluss von Olise gesehen haben, hat man gedacht, das sei das französische Fernsehen. Auch dort wurde es gefeiert!"

Und auch Jan Henkel bei Magenta TV kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. "Das ist einfach nur Weltklasse", sagte er in seiner Analyse der ersten Halbzeit, in der Olise aus seiner Sicht "der Beste" gewesen sei: "Ich bin gespannt, wo er nach der WM bei den Bayern spielen wird - ob im Zentrum oder auf dem Flügel."