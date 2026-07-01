Der große Traum lebt weiter: Mexiko feiert Statement-Sieg gegen Ecuador und zieht ins WM-Achtelfinale ein

Julian Quinones (22.) und Raul Jimenez (31.) besorgten mit einem frühen Doppelschlag den vierten Sieg im vierten Spiel, nachdem die Partie aufgrund eines Unwetters mit einer Stunde Verspätung begonnen hatte. Und auch in der Nacht auf Montag (2.00 Uhr MESZ) gegen England oder die Demokratische Republik Kongo kann das Team von Trainer Javier Aguirre erneut auf den Heimvorteil in Mexiko-Stadt setzen: Dort hat Mexiko inklusive der beiden Heimturniere 1970 und 1986 kein einziges seiner WM-Spiele verloren.

Mit Ecuador scheiterte nach dem DFB-Team und der Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) dagegen auch das dritte Team aus der Gruppe E frühzeitig. Der frühere Leverkusener Piero Hincapie sah nach Videobeweis die Rote Karte, weil er sich in einer Auseinandersetzung den Mund zuhielt (90.+5).