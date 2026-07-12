"Der Beste der Welt": Zverevs Wimbledon-Traum zerschellt an Angstgegner Sinner

Alexander Zverev umklammerte seinen silbernen Trostpreis und holte sich den aufmunternden Applaus von Bundeskanzler Friedrich Merz ab. Bei der Siegerehrung mit Prinzessin Kate auf dem "Heiligen Rasen" von Wimbledon konnte der deutsche Tennisstar trotz aller Enttäuschung schnell wieder lachen. "Ich mag dich irgendwie nicht mehr", sagte der Hamburger mit einem Augenzwinkern in Richtung seines Angstgegners Jannik Sinner, der Zverevs Traum vom prestigeträchtigsten aller Tennis-Titel hatte platzen lassen.
"Leider hat es nicht geklappt. Herzlichen Glückwunsch an dich, Jannik", fügte Zverev an, dabei hielt er die Silberschale des Zweitplatzierten in der Hand. "Er hat wieder gezeigt, warum er der beste Spieler der Welt ist. Es war schön, den Centre Court mit dir geteilt zu haben. Es ist eine große Ehre, hier zu sein."