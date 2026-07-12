"Der Beste der Welt": Zverevs Wimbledon-Traum zerschellt an Angstgegner Sinner

Sinner fand im Anschluss warme Worte für seinen diesmal beinahe ebenbürtigen Kontrahenten. "Du hast ein Ziel erreicht, einen Grand Slam zu gewinnen. Du hast es in Paris geschafft. Aber wenn du so spielst, bin ich mir sicher, dass du auch diesen Titel zu Hause haben wirst. Bleib dran", sagte Sinner: "Ich weiß, ein weiteres Ziel von dir ist es, die Nummer eins der Welt zu werden. Du bist sehr nah dran. Wir müssen vorsichtig sein."

Vor den Augen des Bundeskanzlers Merz sowie Kate und Prinz William hätte Zverev als erst dritter Deutscher nach dem dreimaligen Champion Boris Becker und Stich im Londoner Stadtteil SW19 triumphieren können. Doch das sehnsüchtige Warten geht weiter. Geschlechterübergreifend gewann zuletzt Angelique Kerber 2018 den Titel im All England Club.

Nach seinem Befreiungsschlag in Paris war Zverev mit einem neuen Selbstvertrauen und "anderem Gefühl" nach Wimbledon gereist. Zu dem Grand Slam, bei dem er bislang immer so verzweifelt war und es nie weiter als das Achtelfinale geschafft hatte. Diesmal platzte der Traum erst im Endspiel. Für den Deutschen war es allerdings schon die vierte Niederlage im fünften Major-Finale.