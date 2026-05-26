"Das wird schwierig": Mittelfeldstar wird vor Rückkehr zum FC Bayern München nur wenig Hoffnung gemacht

Der Leihdeal endet im Juni - und danach muss sich der Palhinha wieder in München melden, wenn sich die beiden Klubs nicht auf einen Transfer einigen können. "Da muss man mal schauen. Wenn sie abgestiegen wären, hätten sie keine Chance gehabt", sagte Hamann bei Sky in Richtung der Spurs.

Wie so oft liegt es seiner Meinung nach am Geld, ob Palhinhas Wunsch sich erfüllen wird. "Aber 50 Millionen, die Bayern gezahlt hat, die wollen die Bayern ja wiederhaben. Ich denke, das wird schwierig", prophezeite Hamann.