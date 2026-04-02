"Das war ein bisschen unglücklich!" BVB-Trainer Niko Kovac stellt Wirbel um Nico Schlotterbeck klar

Auf erneute Nachfrage zu den Ausführungen des Nationalspielers, der suggerierte, dass die Verhandlungen nach dem Wechsel auf dem Posten des Sportdirektors von Sebastian Kehl zu Ole Book nun eine Art Rückschlag erlitten haben, sagte der 54-Jährige: "Ich glaube, dass der Klub schon alles gesagt hat. Dass der Name Sebastian Kehl gefallen ist, ist unglücklich gewesen, also zufällig."

Kovac weiter: "Es geht in erster Linie darum, dass man mit dem BVB spricht. Ich denke mir, das wollte der Schlotti sagen. Jetzt spricht er mit Ole - aber es ist ja der BVB. Von daher war das ein bisschen unglücklich."

Der Trainer äußerte sich zudem erneut zuversichtlich, dass Schlotterbeck das Angebot zur vorzeitigen Vertragsverlängerungen annehmen wird. "Ich bin selbst sehr positiv und bleibe das auch. Das ist ein richtig guter Spieler. Ein Spieler, den wir brauchen und den wir alle lieben. Wir werden alles tun, dass er bei uns bleibt", sagte er.