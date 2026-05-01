Das wäre ein absoluter Transferhammer! FC Bayern soll Situation eines deutschen Nationalspielers beobachten

Bei Arsenal läuft Havertz' Vertrag 2028 aus, dem Bericht zufolge soll der englische Spitzenklub bei einem adäquaten Angebot durchaus offen dafür sein, den deutschen Nationalspieler zu verkaufen. Wenn er fit ist, spielt Havertz bei Arsenal-Trainer Mikel Arteta zwar eine wichtige Rolle, allerdings war der ehemalige Leverkusener in den vergangenen eineinhalb Jahren arg verletzungsgeplagt.

Auch aktuell fehlt Havertz den Londonern, da er sich beim 1:0 gegen Newcastle am vergangenen Wochenende eine Muskelverletzung zugezogen hat. Eine Teilnahme an der WM, für die Bundestrainer Julian Nagelsmann große Stücke auf den 26-Jährigen hält, ist aber wohl nicht in Gefahr.



