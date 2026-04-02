"Das stört mich schon", sagte der 24-Jährige, der nach seinem starken Start in der Premier League zuletzt weniger glänzen konnte, im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. "Wenn mir jemand eine Formkrise unterstellt, würde ich einfach mal behaupten, dass derjenige nicht viele Spiele von Newcastle United sieht."
"Das stört mich schon!" Nick Woltemade will trotz Torflaute von "Formkrise" nichts wissen
Woltemade verweist aus völlig andere Rolle bei Newcastle United
Er spiele bei den Magpies "auf einer ganz anderen Position als noch zu Saisonbeginn", sagte Woltemade, der in diesem Jahr erst einen Treffer erzielt hat. "Ich weiß, dass man mich mit Toren verbindet, aber man kann die Torquote eines Stürmers ja nicht mit der eines Mittelfeldspielers vergleichen, der 50, 60, 70 Meter vom gegnerischen Tor entfernt spielt."
Er sei "im Moment ein komplett anderer Nick Woltemade, als ich das zu Saisonbeginn war", sagte Woltemade, der von Newcastles Teammanager Eddie Howe zuletzt weiter hinten eingesetzt wurde als gewohnt: "Im Moment müsste man mich eher danach bewerten, wie ich meine Zweikämpfe führe oder die Räume sichere."
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Woltemade sieht sich nach wie vor als Stürmer: "Meine Stärken fürs Team am besten!"
Ein Problem hat er mit seiner neuen Rolle bei Newcastle aber nicht. "Ich schieße dadurch viel weniger Tore, klar. Aber ich bin völlig entspannt, ich finde es gar nicht schlecht, mein Repertoire zu erweitern", so Woltemade: "Und ich bin überzeugt, dass es mich auf Dauer stärker macht, wenn ich auch mit solchen Phasen umzugehen lerne."
Am liebsten spiele der ehemalige Stuttgarter aber weiterhin im Sturmzentrum, so wie zuletzt beim 2:1-Sieg des DFB-Teams im WM-Test gegen Ghana. "Ich denke, dass ich dadurch meine Stärken fürs Team am besten einbringen kann", sagte Woltemade.