Er spiele bei den Magpies "auf einer ganz anderen Position als noch zu Saisonbeginn", sagte Woltemade, der in diesem Jahr erst einen Treffer erzielt hat. "Ich weiß, dass man mich mit Toren verbindet, aber man kann die Torquote eines Stürmers ja nicht mit der eines Mittelfeldspielers vergleichen, der 50, 60, 70 Meter vom gegnerischen Tor entfernt spielt."

Er sei "im Moment ein komplett anderer Nick Woltemade, als ich das zu Saisonbeginn war", sagte Woltemade, der von Newcastles Teammanager Eddie Howe zuletzt weiter hinten eingesetzt wurde als gewohnt: "Im Moment müsste man mich eher danach bewerten, wie ich meine Zweikämpfe führe oder die Räume sichere."